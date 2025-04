5 beneficii extraordinare ale aloe vera asupra sănătății. Atenție la riscuri!

Este o plantă medicinală cu multe beneficii pentru organism, fiind utilizată în industria farmaceutică și alimentară.

Pulpa lipicioasă poate fi folosită ca unguent, în special pe zonele preduspuse la vergeturi. De asemenea, este indicată și pentru protejarea mucoasei stomacului dar și pentru păr.

În ultimii ani, s-a constatat o creștere a interesului pentru această plantă.

Ce este aloe vera

Numită științific aloe barbadensis, planta aparține familiei botanice Liliaceae. Deși unii cred că este originară din Egipt sau Orientul Mijlociu, astăzi este cultivată în întreaga lume, în special pentru regiunile uscate.

Este populară pentru compoziția și virtuțile sale terapeutice, recunoscută de mult timp de diverse medicamente și civilizații.

Are frunzele lungi și cărnoase, care conțin o pulpă foarte apreciată, limpede, mucilaginoasă și lipicioasă care se folosește pentru diverse afecțiuni.

Potrivit doctorului Mathieu Kponou Tobossi, nutriționist specializat în igiena și calitatea alimentelor, virtuțile plantei derivă din gelul vâscos, mucilaginos, aflat în frunzele groase, ascuțite, cu dimensiuni de 30-50 cm, și în mare parte dintate.

Planta are și un latex galben, care este extras din stratul exterior de frunze.

Frunzele de aloe vera contin doua substante esentiale cu proprietăți terapeutice importante. În primul rând, latexul este stratul exterior de frunze. Are seva galbenă și amară din canalele de scoarță. Acestea sunt pline de vitamine, minerale, aminoacizi și compuși bioactivi, precum fenoli și polizaharide. Conține vitaminele A, C și E, toate fiind cunoscute pentru proprietățile antioxidante. Este prezentă și vitamina B12.

Mai sunt și multe minerale și oligoelemente, inclusiv calciu, magneziu, zinc și seleniu dar și lizină, valină și izoleucină.

5 proprietăți terapeuice

Aloe vera are proprietăți antifungice și antibacteriene, și ajută la eliminarea mătreții de pe păr.

1. Acțiune curativă, antimicrobiană și regenerativă asupra pielii

Are acțiune dermatologică prin utilizare locală asupra leziunilor externe. Datorită compușilor bioactivi, combinați cu cei antiinflamatori, planta accelerează vindecarea arsurilor, rănilor și arsurilor solare.

De asemenea, hidratează pielea și reduce acneea prin efectul antibacterian împotriva germenului Propionibacterium acnes. O analiză a 4 studii experimentale a descoperit că aloe vera poate reduce timpul de vindecare a arsurilor cu 9 zile mai devreme, în comparație cu medicamentele convenționale.

Efectele antirid provin din aplicarea locală a gelului cresc producția de colagen și îmbunătățesc elasticitatea pielii pe o perioadă de 90 de zile. Studiul Anoda arată, de asemenea, că reduce eritemul, adică roșeața pielii.

Proprietățile sale antifungice și antibacteriene ajută la eliminarea mătreții de pe păr. Gelul de aloe vera pe scalp ajută la stimularea circulației sângelui și promovează creșterea părului.

Enzimele naturale ajută la eliminarea scalpului de celulele moarte, promovează mediul sănătos și sunt bune pentru creșterea părului. În cazul căderii părului din cauza stresului sau a factorilor oda, aloe vera poate fi un remediu valoros.

2. Întărirea sistemului imunitar

Aloe vera are proprietăți de modulare a sistemului imunitar datorită acemannanului, are activitate antibacteriană, antivirală și antitumorală și proprietăți antioxidante datorită conținutului ridicat de vitamine (A, C, E), minerale și polifenoli.

Prezența unor zaharuri complexe, cum ar fi polizaharidele, ajută la comunicarea dintre celulele imune.

Ca exemplu de acțiune antimicrobiană, un studiu asupra plăcii dentare arată că aloe vera reduce placa dentară, sursa de carii dentare și boli ale gingiilor. Pentru un studiu de apă de gură pe 300 de oameni sănătoși, un suc de aloe vera 100% natural, în comparație cu o apă de gură normală cu clorhexidină, este eficientă la patru zile de utilizare.

Aloe vera ucide bacteriile producătoare de plăci Streptococcus mutans din gură, precum și Candida albicans.

3. Acțiune regenerativă internă și de calmare a durerii

Aftele se formează de obicei sub buză, în gură, și durează 7-10 zile.

Pentru un studiu de șapte zile pe 180 de oameni cu afte recurente, un plasture cu aloe vera pentru zona respectivă este eficient pentru a reduce dimensiunea ulcerelor. În studiul anod, gelul de aloe vera nu numai că accelerează vindecarea aftelor, dar și reduce durerea asociată acestora.

4. Acțiune digestivă

Aloina sau barbaloina ese o substanță pe care o găsim în latex,partea galbenă de sub frunza de Aloe vera, recunoscută ca fiind unul dintre cei mai buni laxative naturali. Aloe vera se recomandată pentru constipație.

De asemenea, gelul mucilaginos s-a dovedit a calma disconfortul gastric.

5. Reglează glicemia și nivelul colesterolului

Aloe vera este folosită ca remediu tradițional pentru diabet. Aceasta îmbunătățește sensibilitatea la insulină și gestionarea zahărului din sânge.

Mai multe studii pe animale și pe oameni cu diabet de tip 2 arată rezultate promițătoare din consumul de extract de aloe vera. De asemenea, s-a raportat că reduce colesterolul LDL și trigliceridele.

Riscuri asupra sănătății

Aloe vera este o plantă foarte apreciată. Cu toate acestea, deși beneficiile sunt recunoscute pe scară largă, are și riscuri.

1. Toxicitatea latexului (Aloina)

Latexul provoacă crampe abdominale, diaree severă și dezechilibre electrolitice (hipokaliemie). De asemenea, se raportează o contraindicație pentru riscul de avort spontan la femeile însărcinate.

2. Toxicitate hepatică

Au existat unele cazuri raportate de leziuni hepatice asociate cu ingestia pe termen lung

3. Interacțiuni medicamentoase

S-a raportat o agravare a hipokaliemiei (pierderea de potasiu) prin asocierea cu medicamente

4. Alergii și reacții cutanate

Deși Aloe Vera este recomandată pentru piele, unii oameni sunt alergici. Dermatita de contact (roșeață, mâncărime) nu este raportată la persoanele sensibile.

Este recomandabil să eviți aplicarea aloe vera pe intervențiile chirurgicale, potrivit bbc.com.

5. Risc cancerigen (utilizarea prelungită a latexului)

Aloina este clasificată drept „posibil cancerigen”, conform Grupului 2B al Agenției Internaționale de Cercetare a Cancerului, pentru consum cronic.

Alege gelul pur (fără aloină) pentru uz cutanat sau intern.

Evită latexul (risc toxic) și consultă medicul dacă iei medicamente.

Contraindicatii: Sarcina, copii, boli ale rinichilor si/sau ficatului.