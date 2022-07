Cine este Anamaria Babău, câștigătoarea Miss World Next Top Model 2022. Tânăra din Bihor a uimit lumea cu frumusețea ei

Anamaria Babău a renunțat la o carieră în Minister pentru a face istorie în modelling. Tânăra din Bihor a bifat mai multe apariții pe coperți celebre ale reviste lor de fashion și acum și-a adjudecat unul dintre cele mai râvnite premii.

Cea mai frumoasă femeie din lume este româncă. Tânăra din Bihor a câștigat unul dintre cele mai râvnite premii din lume, Miss World Next Top Model 2022. Anamaria Babău pune România pe harta concursurilor de frumusețe cu o mare reușită.

Cea de-a XIII-a ediţie a concursului internaţional Miss World NexT Top Model a avut loc în Beirut. Anamaria Babău a câștigat titlul Miss World Next Top Model 2022, după o luptă acerbă cu alte 28 de concurente din Rusia, Ucraina, Grecia, Algeria, Egipt, Macedonia, Franţa, Nigeria și Bulgaria.

Anul trecut, ea a câştigat titlul de Miss Europa 2021 – first runner up şi Miss Elite World – Popularitate 2021, cu peste 20.000 de voturi online.

Și pe plan profesional, tânăra a avut multe reușite și are cu ce se lăuda.

Anamaria Babău a absolvit Academia de Studii Economice din București, fiind licențiată în Relații Internaționale si avand un master in Diplomatie. După absolvire, o perioadă de timp a lucrat în domeniu in Ministerul Sanatatii si in Ministerul Economiei. Si a reprezentat Romania la Bruxelles ca si Consilier Afaceri Europene.

In paralel, bihoreanca a făcut modelling, a câștigat mai multe concursuri internationale de frumusețe, iar la începutul anului acesta, a apărut pe revistei L’Officiel Arabia , ediţia din februarie.

De asemenea, este interesată de actorie după ce a apărut în videoclipuri şi reclame din Emiratele Arabe. Recent, aceasta a semnat cu o agenție de modeling renumită din Dubai și intenționează să locuiască acolo.

