Dăruiește celor dragi cele mai frumoase flori în cutii sau buchete de flori de Sfântul Andrei!

Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe data de 30 noiembrie, iar conform statisticilor din țara noastră, peste 800000 de persoane își serbează onomastica. Având în vedere numărul foarte mare de sărbătoriți, cu siguranță cunoști și tu pe cineva care își va celebra numele la finalul acestei luni. În cazul în care vrei să îi oferi un cadou și nu știi ce ar fi mai potrivit, sugestia noastră este să alegi flori. Nu există un dar care să se potrivească mai bine la o zi de naștere sau onomastică, așa că nu vei da greș! În continuare, îți prezentăm câteva idei, respectiv buchete de flori și flori in cutii pe care le poți comanda online!

Prima cutie pe care ți-o recomandăm este potrivită pentru oricine, datorită florilor deosebite, care au o semnificație universală. Este vorba despre acest deosebit Aranjament Floral Cu Astrantia, Hortensie Si Minirosa. Aranjamentul este format din hortensie roz, astrantia mov, viburnum berry, minirosa roz, eucalipt, toate așezate într-o elegantă cutie albă, pătrată, realizată din materiale premium, deoarece niciun detaliu nu este lăsat la întâmplare. Nu-i așa că arată superb? O poți dărui mamei tale, bunicii, surorii, fiicei tale sau de ce nu, poate chiar celei mai bune prietene.

Un aranjament care se potrivește perfect atât începutului de iarnă, dar și pentru a fi dăruit iubitei sau soției este aceasta Cutie Cu Germini, Trandafiri Roșii Și Genista. După cum poți observa și din imagine, culorile predominante sunt roșu, negru, două culori puternice și elegante, completate perfect de verde și nuanțe delicate de roz. Roșul semnifică pasiunea, iubirea adevărată, așa că este un aranjament ideal pentru a fi dăruit jumătății tale cu ocazia onomasticii.

În cazul în care preferi să dăruiești buchete, în continuare îți vom prezenta alegerile noastre, care sperăm să te încânte și să aducă bucurie persoanelor care le vor primi. Buchetele prezentate în continuare fac parte din noua colecție de la Maison d’Or, pe care o poți vedea dând click aici.

Dacă vrei să dăruiești un buchet colorat, care să aducă un zâmbet pe fața persoanei iubite încă din prima clipă, alege cu încredere acest Buchet De Flori "Mellow Yellow". După cum poți observa, este împachetat într-o hârtie deosebită, într-o nuanță de galben care nu poate fi uitată prea curând și decorat cu o panglică satinată maro. În ceea ce privește componența buchetului, vei regăsi următoarele flori: cymbidium, bumbac, hortensie alba, minirosa, panicum și eucalipt.

Ultimul produs pe care ți-l prezentăm astăzi este superbul Buchet De Trandafiri "Thoughts Of Gratitude. Acesta este realizat din 25 de trandafiri roz, care simbolizează recunoștința (și nu numai). Este un cadou ideal pentru Sfântul Andrei, așa că nu te teme să îl dăruiești oricui îți dorești. Are o frumusețe aparte, este delicat și va încânta sufletul unei persoane dragi ție. Superbul buchet (ca și celelalte produse) va fi livrat într-o cutie specială de transport, care îl va păstra în cea mai bună condiție până ajunge la destinatar. În plus, vei primi și o felicitare cadou pe care o poți personaliza după bunul plac.

Sperăm că ți-am fost de folos cu informațiile și recomandările prezentate, astfel încât să poți lua cea mai bună decizie.