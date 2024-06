Retailerul de modă Shein a depus cererea de listare la Londra la începutul lunii iunie

Cererea de listare vine în timp ce retailerul online de modă Shein merge mai departe cu ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari IPO-uri la nivel global din acest an.

Compania fondată în China, care a fost evaluată la 66 de miliarde de dolari într-o rundă de strângere de fonduri anul trecut, a început să colaboreze cu consilierii săi financiari și juridici pentru a explora o listare la Bursa din Londra la începutul acestui an, a raportat Reuters în mai, citând surse.

Un purtător de cuvânt al Shein a refuzat să comenteze. Autoritatea de conduită financiară (FCA), organismul de supraveghere a piețelor din Regatul Unit, nu a răspuns încă solicitării Reuters de a comenta informația.

Ambele surse, care au cunoștință de tranzacție, au refuzat să fie numite deoarece nu au fost autorizate să vorbească cu presa.

Nu este imediat clar când Shein, cunoscut pentru topurile sale de haine la 5 dolari și rochiile de 10 dolari, intenționează să lanseze oferta publică inițială (IPO).

Shein a informat oficial autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din China cu privire la schimbarea locului de listare, au declarat sursele. Cu toate acestea, compania nu a primit încă aprobarea Comisiei de reglementare a valorilor mobiliare din China (CSRC), a declarat una dintre surse.

CSRC nu a răspuns solicitării Reuters de comentarii.

Depunerea de către Shein la Londra marchează o schimbare față de planul său de IPO în SUA, care a întâmpinat obstacole în țară și în străinătate, a raportat Reuters.

În noiembrie, grupul a depus în mod confidențial o cerere de IPO la U.S. Securities and Exchange Commission, iar în aceeași lună s-a adresat CSRC pentru a solicita aprobarea Beijingului, au declarat surse. La începutul acestui an, CSRC a informat Shein că autoritatea de reglementare nu va recomanda un IPO în SUA din cauza problemelor lanțului de aprovizionare al companiei, a raportat Reuters.

(sursa: Mediafax)