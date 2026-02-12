Transformă-ți privirea: Nuanțele de păr care scot în evidență ochii albaștri

Stiliștii spun că nuanța părului trebuie aleasă în armonie cu tonul pielii și intensitatea privirii pentru un rezultat natural și sofisticat.

Ten deschis cu subton cald: nuanțe aurii și arămii

Pentru persoanele cu piele deschisă și subton cald — tipologia „primăvară” — ochii albaștri devin mai luminoși atunci când sunt acompaniați de blond miere, castaniu golden sau arămiu subtil.

Tendințele 2026 recomandă tehnici de tip lived-in și baby-lights aurii, care estompează contrastul dintre rădăcină și lungime, oferind un aspect natural și echilibrat, explică Gabi Ilie, stilist Londa Professional.

Ten deschis cu subton rece: blond neutru și castaniu catifelat

Persoanele cu pielea deschisă și subton rece, cu accente rozalii, obțin o privire elegantă asociind ochii albaștri cu nuanțe de blond perlat, nisipiu sau castaniu light mocha. „Aceste culori echilibrează subtil rozul natural al pielii, menținând contrastul ochi-ten într-un mod delicat și rafinat”, spune Gabi Ilie pentru longevitymagazine.ro.

Tendința actuală se îndepărtează de blondul glaciar și favorizează nuanțele neutre, stratificate, cu reflexe catifelate.

Ten măsliniu sau mediteranean: castaniu cald și blond soft

Pe un ten măsliniu sau mediteranean, ochii albaștri oferă un contrast spectaculos. Stilistii recomandă tonuri calde și sofisticate, cum ar fi castaniul cald, brunet glossy sau ciocolată cu reflexe condimentate.

Pentru blondele care doresc să-și păstreze naturalețea, variantele wheat blonde sau golden beige sunt ideale, cu rădăcina cât mai apropiată de nuanța naturală pentru un efect elegant și moderat.

Ten deschis cu subton neutru: nuanțe de roșu și castaniu soft

Persoanele cu ten deschis și subton neutru pot opta pentru nuanțe de roșu subtil sau castaniu soft. Nuanțe, precum copper low-key sau ginger biscotto, aplicate în straturi fine, amplifică intensitatea privirii fără a crea contraste agresive, oferind căldură și profunzime trăsăturilor.

Păr închis la culoare și ochi albaștri: contrast natural și sofisticat

Ochii foarte deschiși și părul închis la culoare formează un duo spectaculos, mai ales dacă tonul pielii este cald sau neutru. Castaniul brunette ultra-lucios, cu reflexe cacao-alună, devine în 2026 alternativa modernă la negrul intens, oferind eleganță și rafinament, fără duritatea unei nuanțe prea închise.