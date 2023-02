O femeie doarme 22 de ore în fiecare zi: "Sunt ca Frumoasa Adormită din viața reală"

"Sunt ca Frumoasa Adormită din viața reală", spune Joanna Cox. Ea are 38 de ani și a fost diagnosticată cu hipersomnie idiopatică în 2021, după ce de ani de zile doarme foarte mult.

Afecțiunea se manifestă prin somnolență extremă în timpul zilei, dificultăți de trezire și senzații de neliniște. Astfel că ea "nu se simte niciodată odihnită" deși stă trează doar două ore pe zi, scrie antena3CNN.

Timp de ani de zile, Joanna adormea oriunde se afla, când ieșea în club cu prietenii, când lua cina în oraș și chiar la volanul mașinii.

Pentru a sta trează ea trebuie să consume shake-uri proteice și mâncăruri gata preparate deoarece trebuie să le consume repede, înainte de a adormi.

Diagnosticul i s-a pus abia când a ajuns la spital din cauza hipoglicemiei, care i-a scăzut excesiv după ce a dormit neîntrerupt timp de 4 zile.

"Sincer, îmi distruge viața, sunt ca Frumoasa Adormită din viața reală. Nu pot fi trezită odată ce am adormit. Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit. Am nevoie de ajutor. Am dormit la întâlniri cu prietenii și familia, am dormit chiar și în timpul unui zbor și am ratat vacanța în Spania. Este o afecțiune care mă izolează și îmi doresc cu adevărat ajutor", spune aceasta.