Microsoft şi Nintendo semnează un contract pe 10 ani pentru Call of Duty

Microsoft şi Nintendo semnează un contract pe 10 ani pentru Call of Duty

Sursa foto: Hepta

Microsoft Corp. a semnat actele privind promisiunea sa de a livra jocuri precum Call of Duty pe platformele Nintendo Co. timp de un deceniu, într-o mişcare menită să calmeze temerile autorităţilor de reglementare cu privire la propunerea de preluare a Activision Blizzard Inc, conform Bloomberg.