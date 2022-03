Discuri de vinil celebre pe care le găsești la Târgul Cărții

Dezvoltarea tehnologică nu a schimbat doar modul în care poți asculta muzica, mai exact oriunde dorești, însă a adus și schimbări în ceea ce privește creațiile artistice, calitatea muzicii și noile lansări muzicale. În același timp, modul clasic de ascultare a muzicii, pe discuri de vinil, a devenit tot mai popular, chiar și printre tineri.

Pe lângă nostalgia pe care discul de vinil o evocă, mai ales în rândul celor care au trăit perioada de glorie asociată cu această modalitate de redare a muzicii, tot mai mulți tineri au devenit colecționari de viniluri. Dacă ești în căutarea unor noi discuri de vinil pe care să le adaugi în colecția ta, îți prezentăm o listă cu cele mai celebre discuri de vinil pe care le găsești pe TargulCartii.ro.

News of the World – Queen

Cel de-al șaselea album al truperi britanice Queen, News of the World, a fost lansat pe data de 28 octombrie 1977. Albumul a reprezentat pentru trupa Queen o trecere spre genul hard rock în urma unor critici primite la adresa stilului lor catalogat drept rock progresiv. Acesta a ajuns să fie unul dintre cele mai cunoscute albume ale trupei, în conținutul acestuia regăsindu-se melodii precum We are the Champions sau We Will Rock You, care, în timp, au devenit imnuri rock în întreaga lume. Dacă ești un fan al muzicii rock, din colecția ta de viniluri nu trebuie să lipsească albumul News of the World, pe care îl poți găsi și pe site-ul anticariatului online TargulCartii.ro.

The Visitors – ABBA

Lansat la data de 30 noiembrie 1981, cel de-al optulea album al trupei ABBA, The Visitors a marcat o distanțare față de stilul pop care se regăsește în celelalte albume ale formației. Totodată, acest album este o dovadă a unui efort de creație mai complex și mai matur pe care trupa ABBA l-a oferit fanilor. Single-ul de succes de pe acest album, One of Us, vorbește despre finalul căsniciei dintre Benny Andersson și Anni-Frid Lyngstad, doi dintre membrii trupei. The Visitors a fost considerat până în anul 2021 ultimul album al trupei. Odată cu reuniunea trupei din 2016, ABBA a lansat un nou album, The Voyage. Albumul din 1981, The Visitors, pe care îl regăsești și în oferta de viniluri a anticariatului Târgul Cărții, este musai să îl adaugi în colecție, cu atât mai mult cu cât acesta a reprezentat un punct de cotitură în istoria trupei, dar și a fanilor din întreaga lume.

The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

Albumul cu numărul opt lansat de cei de la Pink Floyd pe data de 1 martie 1973 este cosiderat a fi unul dintre cele mai bune albume rock din toate timpurile. Majoritatea melodiilor înregistrate pe acest album s-au concentrat pe presiunea cu care trupa s-a confruntat de-a lungul timpului, în principal din cauza stilului de viață, dar și pe anumite probleme de sănătate mintală. Când ești în căutarea unor noi discuri de pick-up pentru colecția ta, The Dark Side of the Moon este alegerea potrivită pentru serile în care vrei să asculți muzică de cea mai bună calitate.

Cum să ai grijă de colecția ta de viniluri:

Depozitează discurile de vinil în rafturi special concepute pentru acest format: discurile de vinil sunt destul de fragile, iar pentru a evita deteriorarea acestora, este indicat să le așezi vertical, în rafturi special concepute pentru depozitarea lor;

Păstrează-le în coperta originală: astfel vei evita ca discurile de vinil să se deterioreze. De asemenea, nu se va depune praful pe suprafața acestora, și astfel vor fi ferite de orice intemperii;

Evită să le depozitezi în locuri cu umezeală ridicată: pentru a nu risca să deteriorezi atât discurile de vinil cât și copertele acestora, este indicat să-ți depozitezi colecția într-un loc care să fie ferit de umezeală și cât mai îndepărtat de sursele de căldură;

Parte din istoria muzicală, trupe de renume au lăsat moștenire unele dintre cele mai apreciate albume. Întrucât redarea muzicii înregistrată pe vinil reprezintă o experiență de ascultare desăvârșită, nu ezita să adaugi în colecția ta de viniluri albumele care au intrat în istorie prin originalitate, calitatea mesajelor și creativitate.