Vei fi surprinsă cât de mult le va plăcea copiilor ideea de pictură pe numere!

Modelele folosite astăzi sunt bazate pe o tehnică simplificată în Statele Unite în anii '60, făcută populară si accesibilă oricui de către Dan Robbins. Principiul este simplu și nu ai nevoie decât de câteva unelte: o imagine imprimată pe o pânză cu zone deja delimitate și numerotate, un set de culori acrilice numerotate și diferite pensule. Pictează fiecare zonă a imaginii în funcție de culoarea corespunzătoare de pe setul de culori și bucură-te de efectele terapeutice pe care ți le oferă.

Bucură-te de această activitate împreună cu familia

Pictura pe numere pentru copii îi poate introduce pe cei mici în lumea hobby-urilor DIY (Do It Yourself) care, în același timp, sunt creative și terapeutice. Lasă-i să-și practice abilitățile motrice fine într-un mod distractiv și ajută-i să-și exprime creativitatea.

Copiii sunt natural creativi, tot ce e nevoie e să le oferi oportunitatea să încerce diferite moduri de a se pune în evidență. Artele vizuale pot părea o activitate intimidantă la început, iar multe persoane nici nu încearcă din cauza fricii de a greși. De ce să nu-l încurajezi pe cel mic să înceapă pas cu pas?

Lasă-l să aleagă ce tematică sau ce imagine dorește. De la desenele lui animate preferate la animale, peisaje și chiar tablouri personalizate, acesta poate alege dintr-o gamă largă de modele. Pictura pe numere îi va da încrederea în sine de care are nevoie pentru a reuși, iar, ca părinte, este datoria ta să faci tot ce este posibil ca acesta să aibă o stimă de sine ridicată.

Beneficiile aduse copilului tău

Îmbunătățește simțul estetic și funcțiile motorii:

Pentru un începător, pictura pe numere este exercițiul perfect pentru a învăța cum să identifice clar zonele diferite ale unei imagini și cum să potrivească culorile între ele. De multe ori, copiii nu au dexteritatea motorie dezvoltată atât de bine, încât să separe zonele unei picturi și să includă nuanțele necesare, iar această abilitate nu se dezvoltă decât prin multă practică.

Îl învață să se relaxeze și să stea liniștit:

Într-o societate care îi expune zilnic pe copii la avansuri tehnologice de ultima generație, relaxarea și liniștea devin un privilegiu. Dă-i voie copilului tău să încetinească. Lasă-l să se bucure de activități care nu îl vor suprastimula sau solicita. Pictează împreună cu el și arată-i ce înseamnă să te relaxezi prin joacă.

Se va simți mult mai conectat cu tine:

Cu siguranță cel mic va adora pictura pe numere, dar de ce să nu i te alături? Această activitate îți va da șansa să creezi o mulțime de amintiri împreună. Alege o imagine care vă inspiră pe amândoi sau alege una personalizată cu portretul vostru. Atunci când va crește își va aminti cu drag de momentele în care pictați împreună.

În plus, după ce tabloul este finalizat, îl poți expune oriunde în locuința ta. Ce alt mod mai bun de a-i transmite copilului tău că ești mândră de el și de reușitele lui decât prin a arăta lumii întregi ce poate crea?