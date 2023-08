Cu ce înlocuim cafeaua tradițională? Tot ce trebuie să știi despre cicoare, orzo sau matcha

Potrivit cumvaplace.ro, se întâmplă ca uneori să ni se recomande restricții la cafea sau cofeină în general și unii dintre noi ne obișnuim mai greu cu ideea. Dar situația poate fi privită și din altă perspectivă: dacă mai sunt și alte produse cu un gust plăcut și proprietăți benefice organismului despre care nu știm mare lucru? Ei bine, am aflat că așa ceva există!

Cicoare

Cicoarea și cafeaua provin din plante cu totul diferite, dar mulți îi spun tot cafea, în ideea generică de băutură. Cafeaua de sau cu cicoare provine din rădăcinile Cichorium intybus. În timp ce frunzele pot fi folosite pentru salate, producătorii de ”cafea” din cicoare macină și prăjesc rădăcina acesteia și fie o ambalează singură, fie o adaugă la cafeaua obișnuită pentru un plus de aromă. Dar rădăcina de cicoare are un gust similar cu cafeaua, așadar poate fi folosită ca înlocuitor al acesteia fără probleme. Iar specialiștii spun că aduce și unele beneficii pentru organism, legate de controlul glicemiei și al colesterolului.

Orzo

Este o băutură italiană făcută din orz măcinat cu un gust foarte asemănător cafelei. Boabele sunt prăjite, măcinate și preparate la fel ca boabele de cafea. Este un înlocuitor de cafea aromat, fără cofeină, popular în Italia de secole. Este o alternativă excelentă la cafeaua tradițională pentru cei sensibili la cofeină, dar este și bogată în vitamine și minerale. În timp ce cafeaua orzo poate să nu aibă același efect de cofeină ca și cafeaua tradițională, gustul ne duce cu gândul la ness-ul de pe vremuri. Cu lapte, este chiar ca o băutură a copilăriei!

Dandelion Coffe – Cafea din rădăcină de păpădie

Deși pare ciudat, nu este deloc o invenție nouă, de fapt a fost menționată pentru prima dată într-un articol din anii 1830 în New York Albion în care se discuta despre proprietățile sale pentru sănătate. Rădăcina de păpădie a fost folosită în scopuri medicinale încă de pe vremea egiptenilor și este, de asemenea, un ingredient comun al medicinei chineze. Bucățile de rădăcină de păpădie au un aspect similar cu cafeaua și, în cele din urmă, chiar și gust apropiat.

Ceaiul Matcha

Este un tip de ceai verde obținut prin prepararea la abur, uscarea și măcinarea frunzelor plantei Camellia sinensis într-o pulbere fină. Multe dintre beneficiile propuse ale matcha sunt atribuite antioxidanților. Matcha are o aromă proaspătă, pe care unii o descriu drept pământoasă. Se prepară ca o infuzie obișnuită, dar nu apă clocotită, ci la o temperatură de 71–77°C.

Golden milk

Tradus ar fi laptele auriu și cam așa și arată. Este cunoscut și sub numele de Haldi Doodh, o băutură tradițională indiană care a câștigat popularitate în lumea occidentală. Este preparat din lapte cu turmeric, ghimbir, scorțișoară, piper negru și alte condimente. Dar nu conține cofeină! Laptele auriu are o aromă ușor dulce și picantă care amintește de ceaiul chai. Se spune că are și efecte antiinflamatoare, date de turmeric.