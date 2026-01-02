Când este interzis să faci nuntă în 2026 și cât merge darul anul acesta

De la perioadele strict interzise pentru cununia religioasă, până la sumele tot mai mari care se pun în plic, organizarea unei nunți vine cu reguli clare și costuri pe măsură.

Când NU se fac nunți în 2026

Deși cununia civilă poate fi programată oricând, cununia religioasă este supusă restricțiilor impuse de calendarul bisericesc. În 2026, sunt mai multe perioade în care organizarea nunților este interzisă, iar mirii sunt sfătuiți să țină cont de acestea și să se consulte din timp cu preotul.

Conform rânduielilor bisericești, nu se fac nunți în următoarele intervale:

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 – 21 februarie 2026

Postul Sfintelor Paști: 22 februarie – 12 aprilie 2026

Săptămâna Luminată: 13 – 19 aprilie 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 – 28 iunie 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 – 15 august 2026

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026

De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

De asemenea, nunțile nu se oficiază nici în zilele de post săptămânal, respectiv miercurea și vinerea.

Care sunt perioadele recomandate pentru nuntă

În ciuda restricțiilor, există suficiente perioade favorabile pentru organizarea unei nunți. Cele mai populare rămân lunile de vară, dar și septembrie și octombrie, când vremea este mai blândă, iar calendarul religios permite cununia.

Sâmbăta rămâne ziua preferată pentru eveniment, atât timp cât nu se suprapune cu perioadele de post.

Câți bani se dau la nuntă în 2026

Pe lângă stabilirea datei, un alt subiect sensibil este darul de nuntă, care în 2026 ajunge la sume considerabile.

Potrivit specialiștilor din domeniu, un meniu de nuntă costă între 100 și 120 de euro de persoană. Regula nescrisă spune că suma pusă în plic trebuie să fie cel puțin dublul valorii meniului.

Astfel:

aproximativ 200 de euro de persoană este suma minimă recomandată;

pentru un cuplu invitat, darul ajunge la circa 400 de euro.

În contextul în care salariul minim pe economie este de aproximativ 2.570 de lei, darul pentru două persoane se apropie sau chiar atinge această sumă, ceea ce transformă participarea la o nuntă într-un efort financiar serios, scrie spynews.ro.

Ce trebuie să știe mirii și invitații

Anul 2026 aduce:

restricții clare pentru cununia religioasă ;

costuri ridicate pentru organizare ;

daruri de nuntă tot mai mari, greu de susținut pentru multe familii.

De aceea, planificarea din timp, consultarea calendarului bisericesc și un buget realist sunt esențiale, atât pentru miri, cât și pentru cei care le vor fi alături la marele eveniment.