Adrian Păunescu, moment fabulos interpretat de actorul Radu Pietreanu, pe scena iRoast ,,Vino, Gică, să fii, încă o dată erou, România s-o faci, campioană din nou!’’

După ce a deschis momentul cu o serie de ironii la adresa juraților: „Suntem în 1991, Duckadam ieșise la pensie, Răducioiu era în Italia, învăța româna. Tot în acea perioadă, Gardoș nu știa dacă să renunțe la pampers și să-și ia tricoul de la Națională, iar Crăciunescu nu știa pe ce parte a fluierului să sufle!”, Adrian Păunescu, personaj pus în scenă de actorul Radu Pietreanu, a continuat cu o poezie care a emoționat întreaga sală:

„Cine e fotbalist, pe stadion, nu în gând, mai aude, și în somn, publicul înjurând / Că am fost, că n-am fost sau suntem jucători, astăzi, îmbătrânind, devenim antrenori / Ce sportivi, niște glorii ce nu mai au loc, de atâția Pițurci ce nu-i cheamă la joc / Niște moși pe teren, respirând tot mai greu, sunt acești fotbaliști, ce ratează mereu / Chiar acum, când scriu, ca și cum aș urla, eu îi știu și îi simt, chefuind undeva / Ne amintim și de ei, după lungi săptămâni, fani bătrâni ce suntem, cu sportivii bătrâni / Cine are sportivi, pe stadion, nu în gând, mai aude, și în somn, publicul înjurând / Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii, nu campion pe teren, ci campion la beții [ ... ] De ce nu suntem, iar, țara de neînvins, deși suntem destui, Hagi trebuie convins / Vino, Gică, să fii, încă o dată erou, România s-o faci, campioană din nou!’’.

Momentele pregătite de Radu Pietreanu, Angel Popescu, Ionuţ Rusu şi Daniela Gyorfi vor putea fi urmărite joia aceasta, de la 20.30, la Antena 1, într-o ediţie specială iRoast, difuzată înaintea partidei Belarus - România, transmisă în direct, la Antena 1, de la 21.45.

