Adriana şi Romică au câștigat cel de-al 16-lea sezon Te cunosc de undeva! Finala, lider de audienţă în rândul publicului din mediul urban

Show-ul Te cunosc de undeva! și-a desemnat aseară câștigătorii celui de-al 16-lea sezon al transformărilor: Adriana şi Romică. Îndrăgitul cuplu format chiar pe scena transforming show-ului a obţinut cele mai multe puncte acordate de jurații show-ului, Ozana Barabancea (voce), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) și Aurelian Temișan (all the show), de colegii nefinaliști: Mirela, Emilia şi Cristina, dar şi de trupa The Colours. În finala prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, Adriana şi Romică şi-au dat examenul suprem pe scena transforming show-ului, cu o scenă legendară din musicalul Cabaret, transformaţi în Liza Minnelli & Joel Grey.

Finala celui de-al 16-lea sezon a condus clasamentul audienţelor în rândul publicului din mediul urban, cu o audienţă medie de 8 puncte de rating şi 21.1% cota de piaţă. În minutul de aur, 21:45, aproape 1.8 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau finala transforming show-ului.

„Se poate muri în direct? Îţi trebuiesc ani ca să caştigi încredere şi doar o secundă ca să o pierzi şi dacă nu am pierdut această secundă înseamnă că pentru mine viaţa merge mai departe şi cariera mea merge mai departe!”, a declarat vizibil emoţionată actriţa Adriana Trandafir, imediat după anunţul câştigătorilor, completând: „În momentul ăsta nu câte au fost îmi vin în minte, trăite alături de voi, ci câte ar fi putut să fie!”. „Sunt aşa de emoţionat! Împart acest premiu cu toţi colegii mei. E munca şi a lor, şi a voastră. Nu m-am gândit niciodată că am să câştig marele premiu la Te cunosc de undeva! Am venit cu bucurie, pentru că îmi place să joc, să mă transform, să fiu vesel, să fiu printre oameni. Astăzi, Daria, fiica mea mi-a dat un mesaj – <<succes tată, eşti cel mai bun!>> De unde ai ştiut tu? Vă iubesc şi vă mulţumesc! Îmi pare rău că se termină. Aş fi vrut să fiu alături de voi o viaţă!”, a mărturisit şi Romică.

Pe locurile următoare s-au clasat Pepe (locul II), singurul finalist care a câştigat de două ori marele trofeu al acestui show şi singurul finalist care a jucat în travesti, transformat în Whoopi Goldberg, Ana şi Raluka (locul III), transformate în legendarele Cher si Meryl Streep din musicalul Mamma Mia, Liviu şi Andrei (locul IV) care au întruchipat două mari legende ale muzicii - Freddie Mercury si Elvis Presley, un nou moment posibil doar pe scena #tcdu16, în vreme ce locul V i-a revenit lui Radu Ştefan Bănică, care a făcut spectacol cu o scenă legendară din musicalul Singin' in the Rain, transformat in Gene Kelly.