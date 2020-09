Adriana Trandafir, incident la piaţă: Aoleu, v-a căzut un dinte din faţă!

Adriana Trandafir, care va face echipă cu bunul său prieten, actorul de comedie Romică Ţociu, în cel de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, difuzat în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, a avut parte de un incident amuzant la piaţă, după o zi de filmare pentru transforming-show.

„Atunci când filmăm pentru emisiune, venim la platou încă de la primele ore ale dimineţii şi încheiem seara. Vă daţi seama că, mai ales atunci când ai un personaj spectaculos, care presupune ore întregi la machiaj, seara, când pleci acasă, nu mai ai răbdare să verifici dacă te-ai demachiat complet. Am auzit tot felul de întâmplări de la colegii mei, dar nu credeam că mi se va întâmpla şi mie! Ei bine, m-am înşelat!”, povesteşte amuzată actriţa, care mai spune: „Într-o seară, imediat după emisiune, am zis să mă opresc la piaţă să mai fac câteva cumpărături. O doamnă m-a recunoscut imediat << Doamna Adriana, ce mă bucur să vă întâlnesc, vă admir şi vă urmăresc mereu la televizor, sunteţi bine, sănătoasă?>> Nici nu am apucat să deschid bine gura că o şi aud ţipând << Aoleu, v-a căzut un dinte din faţă! >>. Iniţial m-am speriat, apoi mi-am dat seama că se referea la strungăreaţa cu care rămăsesem de la personajul meu din ziua respectivă!”.

