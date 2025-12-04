Al doilea cuplu logodit la Mireasa. Cererea în căsătorie a fost emoționantă: „O să încerc să te fac cel mai fericit om!”

Într-un cadru idilic, la mare, Liviu Gherman și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a pus inima pe jar încă de la începutul sezonului. El și Emily Mihai au avut una dintre cele mai interesante legături din Casă, căci au încercat să se țină departe unul de celălalt, însă sentimentele puternice pe care le nutresc au triumfat.

Cererea în căsătorie a venit și cu o declarație de iubire superbă, în care concurentul i-a făcut viitoarei sale soții câteva promisiuni. “Ți-am făcut niște promisiuni și o să le repet. Îți promit să fiu lângă tine la bine și la rău și să te iubesc cât pot eu de mult. Nu te voi răni niciodată, nici măcar cu o vorbă! Toate promisiunile acestea o să vreau să le legăm. Am o întrebare în minte. Emily, vrei să fii soția mea?”, i-a spus Liviu Gherman alesei sale, vizibil emoționat.

Răspunsul nu a întârziat să apară, iar Emily Mihai a făcut, la rândul său, o declarație emoționantă: “Da, vreau! Te iubesc mult și promit că o să încerc să te fac cel mai fericit om.”

Cererea în căsătorie a stârnit emoții puternice printre ceilalți concurenți, iar Liviu Gherman și Emily Mihai au retrăit momentul. Simona Gherghe, gazda emisiunii, i-a felicitat pe cei doi: “Felicitări, să fie într-un ceas bun! Foarte frumos a fost momentul. S-a văzut că erați foarte emoționați.”

De asemenea, mâine, 5 decembrie, cuplurile care își doresc să se căsătorească în finala acestui sezon de la Mireasa, care va avea loc pe 19 decembrie, vor depune actele la starea civilă. Astfel, Denisa Dărvărescu și Cristian Rădulescu, Adin Grădinaru și Lavinia Ilieș, Liviu Gherman și Emily Mihai și Alex Ifrim și Florina Crețanu au anunțat în ediția de astăzi că își doresc să facă pasul cel mare în emisiune.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită, de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.