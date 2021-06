Alessia Sana, trimisă în Finala de Popularitate a celui de-al zecelea sezon Next Star

La doar 8 ani, micuța Alessia Sana a urcat curajoasă pe scena Next Star și a ales să cânte o piesă uriașă, care i-a adus simpatia juraților și voturile celor de acasă.

”This girl is on fire” a fost alegerea micuței Alessia, care a reuși să surprindă jurații cu notele înalte pe care le-a susținut, chiar dacă pe alocuri aceasta a avut și mici scăpări. ”Câtă forță ai tu în glas la 8 ani! Când te-am auzit cântând am luat foc!”, i-a spus Ștefan Bănică. Alessia Sana a primit însă și un vot negativ de la Dorian Popa, care i-a cerut să nu fie supărată pe el. ”Îmi place că domini scena. Îmi place și rochița ta, însă Alessia, am auzit mici greșeli. Nu înseamnă că nu a fost bine ce ai făcut pe scenă. Răspunsul meu pentru tine în seara asta este NU. Să nu te superi pe mine!”, i-a zis Dorian. Cei de acasă au votat-o însă în aplicația Antena 1 și au trimis-o pe Alessia în Finala de Popularitate a celui de-al zecelea sezon Next Star.

Marele câștigător al ediției de sâmbătă a fost David Dincă, cel ales de cei trei jurați pentru a merge direct în Marea FInală. David Dincă a făcut-o pe Loredana să lăcrimeze cu interpretarea sa emoționantă a piesei „Hallelujah”. ”Am simțit un copil conectat cu Divinitatea. Ai o putere fantastică și poti face oamenii fericiti cu vocea ta. Și te iubesc!”, i-a spus Loredana.