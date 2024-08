Alex Furman și DJ Deny, act de curaj în cea mai nouă ediție Splash! Vedete la apă, joi, de la 20.30, la Antena 1 ,,Sărim și din elicopter, dacă e nevoie!”

DJ Deny și Alex Furman se declară „cei mai buni prieteni dintotdeauna” și, împreună, au decis să-și testeze limitele la Splash! Vedete la apă, dar și să facă o super echipă la Poftiți pe la noi: „De fapt, noi am venit aici și ca să ne arătăm calitățile! Vrem să-i transmitem lui Nea Marin că noi suntem pregătiți pentru emisiunea dânsului, sărim și din elicopter, dacă e nevoie”, glumesc băieții.

„Noi, alături de Nea Marin, am fi trio-ul perfect: Nea Marin și băieții. Putem fi nepoții de care nici nu șția că are nevoie!”, au continuat băieții, deciși să impresioneze cu săritura lor.

Cât de curajoși au fost participanții din ediția Poftiți la bazin și de la ce înălțime au sărit, telespectatorii vor putea descoperi urmărind cel mai nou sezon Splash! Vedete la apă, difuzat în fiecare joi și vineri, de la 20.30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Răzvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii, în vreme ce Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin şi Cosmin Natanticu sunt cei care, de la masa juriului, notează prestațiile, dar și evoluția participanților, din prima zi de antrenament și până în momentul săriturilor.

