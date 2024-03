Alexandru Sautner, juratul Chefi la cuțite care a gătit pentru Michael Schumacher: ”Am avut satisfacția de a vedea multe VIP-uri trecând pragul restaurantului meu”

Cu viziuni diferite despre gastro-nomie, care fac cu atât mai incitantă dinamica dintre ei în bucătăria Chefi la cuțite, cei patru jurați au în spate o colecție uluitoare de povești din experiența lor culinară câștigată în țară, dar și în străinătate.

Cu un puternic simț antreprenorial, implicat în mai multe business-uri horeca, Chef Alexandru Sautner și-a început cariera în urmă cu 33 de ani, având un parcurs care l-a purtat, în șapte ani, de la spălatul vaselor în prima bucătărie în care a lucrat la propriul restaurant de succes, frecventat de VIP-uri. ”Drumul meu în bucătărie a început în 1991: spălam vase. Am trecut la pizza, apoi am lucrat ca bucătar în foarte multe restaurante. Am schimbat locurile, căutând cele mai bune restaurante care erau la vremea respectivă în Germania, în Stuttgart, tocmai ca să capăt experiență. În top erau restaurantele italienești și mergeam de fiecare dată într-un nou loc fără să mă intereseze salariul oferit. Le spuneam că vreau să trecem întâi de perioada de probă, în care să demonstrez ce știu să fac, iar apoi să decidă. Și de fiecare dată am fost mulțumit, pentru că angajatorii mei vedeau că îmi dau silința și învăț foarte repede. Acestea au fost începuturile mele, apoi mi-am deschis primul restaurant în 1998, unde am fost autodidact, devenind tot mai bun de la an la an”, a povestit Chef Sautner, amintindu-și de provocările primei sale afaceri.

Convins de pașii pe care voia să-i urmeze în cariera culinară și încrezător în propriile forțe, Chef Sautner a avut curajul să riște, mizând pe inovație gastronomică. ”Când mi-am deschis primul restaurant din Germania, a fost o perioadă mai grea la început, timp de șase luni. Apoi lucrurile au început să crească, pentru că au apărut niște clienți mai deosebiți, oameni care călătoreau foarte mult și care căutau acest gen de bucătărie inovativă, foarte diferită de celelalte restaurante. CEO-ul unui brand celebru de fashion a devenit clientul nostru fidel, iar alături de el au mâncat în restaurantul meu Michael Schumacher sau Juan Pablo Montoya, dar și multe alte VIP-uri din Germania și personalități din lumea sportului, în general. Îmi și aduc aminte că Montoya a vrut risotto alla Milanese. Am avut satisfacția de a vedea multe VIP-uri trecând pragul restaurantului meu”, a declarat Chef Sautner.

La întoarcerea în România, Alexandru Sautner și-a continuat cariera de antreprenor de succes, în prezent deținând 15 locații Gioelia Cremeria, dar și Oliveto, un restaurant cu specific mediteranean. ”Muncesc mult, dar iubesc ceea ce fac și am o satisfacție enormă”, spune Chef Sautner. El va aduce întreaga sa experiență în platoul Chefi la cuțite, spațiul în care telespectatorii îl vor descoperi gătind pentru prima dată alături de ceilalți trei jurați, trăind bucuria primelor audiții pe nevăzute, dar și tensiunea luptelor pentru amulete, care în acest sezon vor propulsa competiția la un nou nivel.

