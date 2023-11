America Express, din nou lider de piață. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au părăsit competiția după cursa pentru ultima șansă

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:00, ediția de aseară America Express a fost lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.6 puncte de rating și o cotă de piață de 23.5%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.7 puncte de rating și o cotă de piață de 20.3%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.2 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 5.2 puncte de rating și 15.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:48, emisiunea a fost urmărită de aproape 1,3 milioane de telespectatori.

Cea de-a treia etapă de pe Drumul Soarelui, ultima din Columbia, s-a încheiat ieri cu o cursă pentru ultima șansă la care au participat echipele situate pe ultimele două locuri la întrecerea precedentă - Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Ionuț Rusu și George Sanda – plus cea de-a treia echipă votată de ceilalți concurenți, Iuliana Pepene și Sonia Simionov. Inspirată de carnavalul flamboaiant din orașul Pasto, cursa i-a purtat pe concurenți pe un traseu presărat cu misiuni pline de surprize – de la bolurile cu supă greu digerabilă la pescuitul de păstrăvi și autostopul ce a părut de câteva ori aproape imposibil cu o mască uriașă de carnaval pe post de extra-bagaj.

La finalul cursei, pe ultimul loc s-au situat Edward și Cleopatra, cei pentru care soarele din curfăr a fost roșu, culoarea eliminării. Astfel, Cleduții au părăsit competiția după o seară la careu încărcată de emoții. ”Cu un ochi am plâns și cu unul am râs. Cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învățat din experiența asta – făcând abstracție de incidentul de care am avut parte – a fost că poți să ai încredere în oamenii străini, care își împart cu tine puținul pe care-l au. Am cunoscut oameni frumoși, cu care chiar am zis că ținem legătura – le-am spus că, dacă vor veni în România, îi primim cu brațele deschise la noi acasă. Iar cel mai mult mi-a plăcut că am avut ocazia să ajutăm oameni și să-i bucurăm prin misiunile noastre”, a declarat Cleopatra. ”A fost o experiență senzațională. Mulțumim întregii echipe pentru asta și concurenților, care sunt foarte buni”, a spus Edward. Aventura America Express continuă duminica aceasta, de la ora 21:00, cu o nouă etapă: cele opt echipe rămase în concurs se vor alinia la startul primei curse din Ecuador, următoarea țară de pe Drumul Soarelui.

Perioada 8 noiembrie 2023