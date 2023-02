Concurenții, puși la munci grele în următoarea etapă America Express Proba care le dă bătăi de cap la propriu Doina Teodoru: ”A fost îngrozitor!”

Reunite la careu în Guatemala City, cele 7 echipe rămase pe Drumul aurului intră cu entuziasm în a doua jumătate a aventurii America Express. ”S-a văzut evoluția noastră, ne așteptam să ajungem până aici, ne așteptăm să ajungem și mai departe”, a spus Dinu Gavril. ”Eu nu știu când am plecat de-acasă, mi-am sărutat soția, i-am zis să aibă grijă de casă că vin și

iată-mă tot aici, în etapa 6”, a comentat Cătălin Bordea. ”Îmi vine greu să cred că am trecut de jumătatea aventurii America Express”, a spus Joaquin Bonilla. Dar tot acest entuziasm se va lovi de o probă de început neașteptată: concurenții vor face curățenie în Piața Barrios din Guatemala City. Dar nu este vorba despre orice fel de curățenie: Irina are niște cerințe specifice, care le va face pe vedete să descopere o meserie aparte, ce a devenit tradiție în aceste locuri. Despre ce este vorba telespectatorii vor descoperi în ediția America Express din această seară.

Cea mai dificilă probă îi așteaptă însă ceva mai departe pe traseu: concurenții ajută niște fermieri, cărând greutăți uriașe în stilul tradițional mayaș. Este proba care le va da bătăi de cap la propriu, întrucât toartele sacilor, se așază, potrivit sistemului mayaș, pe cap, ceea ce face această misiune cu atât mai grea. Iar când sacii sunt încărcați până la refuz cu îngrășământ, proba pare imposibilă! ”N-am mai cărat niciodată ceva în felul acesta. Am crezut că mor. A fost îngrozitor! Se simțea o presiune teribilă în cap, gât și umeri”, a povestit Doina Teodoru. ”L-am întrebat pe supraveghetor de zece ori cât pământ mai vrea să punem în saci, pentru că mi se părea că nu se mai termină. Voia cu tot dinadinsul ca sacul să fie plin!”, a spus Bie. ”Cât sunt eu de puternică, mi s-a părut imposibil”, a spus și Mikey, mama lui Bie. Ediția reality show-ului de diseară va dezvălui cum vor trece vedetele peste această misiune.

O altă surpriză a emisiunii din seara aceasta este handicapul primit de echipa formată din Puya și Melinda. Cei doi concurenți au fost salvați la finalul etapei trecute de vulturul verde, dar acest beneficiu vine în competiția America Express cu un cost: cursa lor va fi îngreunată de un handicap greu de gestionat, care îi va face să aibă un traseu special. Alături de ei pe Drumul aurului, continuă aventura Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, Bie Adam și mama ei, Mihaela. Cine se califică la jocul de amuletă și Joker după o cursă care pune la propriu presiune pe capul concurenților și ce echipă va obține prima victorie în această ultimă etapă din Guatemala telespectatorii pot afla în ediția America Express difuzată de Antena 1 în această seară, de la ora 20:00.

