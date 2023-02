America Express conduce topul audiențelor și cu a treia ediție din Guatemala. Cursă pentru ultima șansă extrem de tensionată. Irina Fodor aplică sancțiuni

Ediția America Express în care Irina Fodor a pus la bătaie cea de-a doua imunitate, pentru care i-a așteptat pe concurenți în Guatemala City, a fost urmărită ieri seară la Antena 1, în minutul de aur 20:50, de peste 1,4 milioane de telespectatori. Cel mai dur reality show din România a fost pe locul întâi în preferințele publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, obținând, în intervalul difuzării emisiunii (20:30-23:58), o audiență medie de 7.7 puncte de rating și o cotă de piață de 25.7%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.3 puncte de rating și o cotă de piață de 17.6%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.6 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 5.5 puncte de rating și 14.7% cotă de piață.

Cursa de ieri seară a avut o desfășurare surprinzătoare, care a răsturnat ordinea echipelor. Astfel, prima echipă care a sosit la misiunea de la Parcul arheologic Quirigua a fost cea formată din Jean și Dinu Gavril, frații primind avantajul de a pedepsi următoarele 3 echipe cu un handicap: să lege de picioare concurenții. O pedeapsă care s-a dovedit incredibil de grea, date fiind distanțele mari pe care le aveau de parcurs vedetele, cei dezavantajați fiind Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Puya și Melinda. Feriți de acest uriaș dezavantaj, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au putut astfel câștiga timp, înaintând în cursa pe care au încheiat-o chiar pe primul loc. Și deși au primit o penalizare de 10 minute (pentru că în cursa anterioară nu îndepliniseră misiunea de la ferma de lime La Limonera), cei doi concurenți au fost norocoși, menținându-și poziția.

În această seară, de la ora 20:30, la Antena 1, urmează ediția America Express cu o cursă pentru ultima șansă extrem de tensionată! Concurenții vor afla care sunt echipele care s-au situat pe ultimele două locuri, intrând astfel în această nedorită întrecere – iar momentul votului pentru a treia echipă ce se aliniază la start va duce la un rezultat surprinzător. Mai mult decât atât, ediția va fi marcată de intervenția fermă a Irinei, care va sancționa echipele ce nu respectă regulamentul competiției și misiunile. ”Țin să vă anunț că am multe penalizări de dat! Am avut probleme cu mulți dintre voi”, au fost cuvintele care au șters zâmbetul de pe fața concurenților. ”Nu prea respectă regulile. Nu respectă ceea ce spun eu că ar trebui să fie o misiune”, a continuat Irina, referindu-se la una dintre echipe, care va fi amendată în această seară. ”Nu-ți pică bine să știi asta”, a comentat Cătălin Bordea, care a experimentat această postură chiar la finalul cursei pentru imunitate. ”Noi am avut-o la mustață. Când vezi că vin celelalte echipe din spate e ceva îngrozitor”, a mai spus el. Penalitățile aplicate de Irina în această seară vor răsturna clasamentul. Iar probele concurenților nu vor fi nici ele mai blânde. Cele 3 echipe ajunse la ultima șansă vor fi puse față în față cu... un prânz nedorit. Printre preparatele pe care vor fi nevoiți să le ”savureze” se numără creierul de vacă, după masa încărcată de calorii neplăcute întrecerea continuând într-un ritm alert. Ce echipe ajung în cursa pentru ultima șansă, care sunt penalizările Irinei și ce efect vor avea ele, dar și cum vor face față concurenții misiunilor și cine ajunge la faza eliminării telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 în această seară, de la ora 20:30.

Perioada 14 februarie 2023