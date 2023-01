America Express, lider de piață. Vedetele fac confesiuni copleșitoare pe Drumul Aurului. Puya: ”Fratele meu a murit mult prea devreme!”

Astfel, emisiunea a condus topul audiențelor cu o medie pe publicul comercial din mediul urban de 9.6 puncte de rating și 27.1% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu o medie de 7.8 puncte de rating și 22% cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider de piață cu o medie de 8.1 puncte de rating și 19.7% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 7.8 puncte de rating și 18.9% cota de piață. Difuzată în intervalul orar 19:59-23:30, emisiunea a adunat, în minutul de aur de la 22:00, aproape 1,7 milioane de telespectatori în fața micilor ecrane. A fost ediția în care Irina Fodor a dat startul cursei în cea de-a doua etapă – așadar, echipele au pornit în această întrecere cu forțe proaspete, fiecare dorindu-și amuleta și cel de-al doilea Joker aruncat în joc. Câștigătoarele serii au fost Andreea Bălan și Andreea Antonescu, echipa însușindu-și amuleta și Jokerul care le oferă avantajul de-a urca un loc în clasament.

Totodată, Antena 1 a condus topul audiențelor ieri pe intervalul orar din prime time 19:00 – 23:00, impunându-se ca lider de audiență la nivelul publicului comercial. Astfel, Antena 1 a înregistrat 8.6 puncte de rating cu 23.7% cota de piață, Pro Tv situându-e pe locul 2, cu 8.3 puncte de rating și 23% cota de piață.

Ediția America Express difuzată de Antena 1 în seara aceasta, de la ora 20:30, este una specială, pentru că aduce multe emoții și momente impresionante, într-o cursă pentru prima imunitate presărată cu misiuni inspirate de sărbătoarea mexicană intrată în Patrimoniul UNESCO: Dia de los Muertos. Astfel, tematica misiunilor prilejuiește confesiuni copleșitoare din partea vedetelor, despre pierderile care le-au lăsat răni adânci în suflete, experiența America Express dezvăluind fața lor cea mai vulnerabilă. ”M-a năpădit un val puternic de emoție. Eu am lăsat în urmă Mexicul, familia de aici și toți prietenii și timpul a trecut foarte repede. Iar acum mi-am amintit de mama și îmi e foarte dor de ea. Am lăsat-o în urmă în Mexic... Venea în București să mă vadă o dată pe an. Până nu a mai venit, pentru că a avut un accident. Și din când în când revine sentimentul de vinovăție că nu am fost lângă ea când s-a întâmplat!”, a mărturisit Joaquin Bonilla.

Și Larisa Iordache a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa – pierderea mamei în anul 2021. ”Mama mi-a arătat de fiecare dată cât de multă putere poate exista pe lumea asta într-o ființă umană. Ea a fost exemplul și sprijinul meu”, a declarat gimnasta, printre lacrimi. La rândul său, Puya a dezvăluit regretul pe care îl are în legătură cu pierderea fratelui său, în urmă cu zece ani, și cum l-a schimbat această dramă. ”Fratele meu a murit mult prea devreme. Chiar în ziua când s-a întâmplat m-a sunat și eu n-am putut să răspund la telefon, pentru că eram la concert. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Am învățat să mă mulțumesc cu ceea ce am, nu să mă gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. E important să te concentrezi asupra celor pe care îi ai lângă tine și să nu mai faci aceleași greșeli”, a spus artistul.

Andreea Antonescu nu și-a putut stăpâni lacrimile vorbind despre tatăl său, cel care a fost managerul André și care s-a stins din viață când trupa era în plină glorie. ”Faptul că eu eram certată cu el în momentul în care a plecat dintre noi – acesta este lucrul pe care-l regret cel mai tare. Atunci am învățat să spun oricui care contează în viața mea cât de mult reprezintă pentru mine. De multe ori m-am oprit, când eram singură, și-am privit în sus, gândindu-mă: >”.

De partea cealaltă, Cătălin Bordea a vorbit despre momentul șocant al abandonului suferit de el. ”Tata a plecat când aveam doi ani. Iar mama era prea mică, m-a făcut la 16 ani. Practic, la mine părinții au dispărut din momentul în care eu am apărut”, a povestit Cătălin. ”Nu am știut niciodată ce înseamnă să ai tată. M-am născut deja fisurat. Tata mergea cu autobuzul și m-a lăsat acolo. A plecat și n-a mai apărut niciodată”, a continuat el. În ediția America Express din seara aceasta, de la ora 20:30, telespectatorii pot urmări întreaga confesiune, dar și toate celelalte momente impresionante, care dau cursei o încărcătură emoțională cu totul aparte, precum și deznodământul întrecerii, când se va acorda echipei câștigătoare imunitatea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, All urban și Național

Perioada 22 ianuarie 2023