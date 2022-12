Amna, Ioana State, Elena Voineag și Andreea Curea, printre concurenții care vor intra la noile battle-uri Stand-Up Revolution

Amna și Elena Voineag au venit pe platoul Stand-Up Revolution cu emoţiile acestei etape a show-ului, dar s-au comportat ca și cum n-ar fi fost adversare. „Elena e tot zodia berbec, ca mine. Noi ne-am înțeles la machiaj foarte bine și-mi doream să n-ajung să mă duelez chiar cu ea”, a mărturisit cântăreața, în timp ce actrița a spus: „Sunt cu Amna – pe genul: «Frumoasa și Bestia». Are dezavantajul că nu este în zona ei de confort: nu cântă, nu dansează, dar este și un avantaj când faci o chestie pe lângă zona în care activezi“.

Pe juraţi, cele două i-au convins: „Este extraordinar!“, a exclamat Teo în timpul momentului creat de Amna, iar antrenoarea ei a spus: „Trebuie s-o luăm cu noi la show-uri, neapărat“. Ulterior, Teo a mai precizat: „Sunt șocant de distrat! Bucățelele astea de vorbe pe care le-a scos ea, plus chestia asta (n.r.: arată felul în care Amna a cerut publicului să o aplaude) extraordinară cu aplauzele… Urăsc că zic chestia asta! Mi-a plăcut foarte mult momentul unei cântărețe la Stand-Up Revolution“.

Despre duelul dintre Andreea Curea și Ioana State, Dan Badea a afirmat: „Cumva așa se măsoară forțele. Sunt două fete care fac de aproximativ același timp stand-up, stiluri diferite și atunci hai, să vedem care dintre stiluri trece mai departe! Nu e vorba de talent, nu e vorba de ce fel de glume, e vorba doar de stil“. Cu cine a ales antrenorul să meargă în semifinala singurei emisiuni televizate de stand-up din România, telespectatorii vor afla urmărind cea mai nouă ediţia a show-ului, în această seară, de la 23:00, pe Antena 1.

În cadrul episodului 11 Stand-Up Revolution vor performa și: Darius Grigorie VS Dan Birtaș, Geo Adrian VS Jamie Lerner, Sorin Șetreanu VS Paul Szabo, Dima Watermelon VS George Dumitru, Karl Pinzon Bustillo VS Andreea Curea. Momentele lor integrale, reacțiile lui Teo, ale lui Vio, Costel, Dan Badea, ale Mariei Popovici, verdictul dat de fiecare jurat și celelalte surprize petrecute în cea mai nouă ediție, telespectatorii le pot afla urmărind show-ul diseară, de la 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

