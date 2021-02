Ana Baniciu, dezvăluire de senzaţie la Te cunosc de undeva!: „Mă mărit!”

Cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta această, de la 20:00, la Antena 1 a venit cu o declaraţie-şoc din partea uneia dintre concurente. După ce la finalul galei trecute, Ana şi Raluka au mărturisit faptul îşi doresc să reformeze cuplul care le-a consacrat, ediţia aceasta Ana s-a văzut nevoită să declare în platou: „Mă mărit!”, spre surprinderea tuturor colegilor.

Totul se va întâmpla în timpul reprezentaţiei Mirelei Vaida, care în ediţia de sâmbăta aceasta se va transforma în Madonna şi va interpreta piesa Material Girl, iar la final va arunca buchetul de flori către colegii săi. Ana va fi norocoasa care îl va prinde şi va declara amuzată în platou: „Gata, mă mărit!”. Mirela nu va rata nici ea ocazia să îi spună: „Vezi că am mână bună! Am măritat şi am însurat mulţi oameni la viaţa mea, ba unii dintre ei au şi câte 3 copii acum!”. Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

Tot sâmbătă, telespectatorii vor putea urmări prima gală tematică din istoria acestui show, ajuns deja la sezonul cu numărul 16. Astfel, pentru cea de-a doua ediţie, Ruly le-a pregătit tuturor concurenţilor momente speciale aflate în strânsă legătură cu banii. Cum se vor descurca aceştia, rămâne de văzut sâmbăta aceasta, de la 20:00 pe Antena 1. Cele mai tari momente din culise vor fi şi de această dată disponibile imediat după difuzarea galei pe tv, la Te cunosc de undeva! After Party, pe www.a1.ro, cu Dorian Popa.