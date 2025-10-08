Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici

Anamaria Ionescu va afla, chiar de la medici, rezultatele analizelor și la ce este alergică. Aceasta se luptă cu anumite simptome de câțiva ani, însă a evitat, până acum, testul. Totuși, datorită emisiunii MediCOOL, ea va afla de ce trebuie să se ferească, care este tratamentul potrivit pentru alergii, dar și care sunt semnele prin care organismul ne transmite un semnal de alarmă.

„Din păcate, fac parte din acea categorie de oameni care cred că se pot trata singuri, acasă. Este posibil să nu fie o alergie. Poate e o răceală! Nici răcelile nu mai sunt ca pe vremuri, adică în prezent te țin mult și bine. (...) Foarte interesant este faptul că, anul trecut, m-a ținut și mai mult această nebunie care seamănă cu o alergie. A început la jumătatea lunii august și abia în octombrie am scăpat de simptome! A venit timpul să aflu, într-un sfârșit, dacă este vorba de o alergie sau nu. Nu știu dacă sunt alergică, dar știu sigur că sunt ipohondră! Cred că acesta este motivul pentru care am amânat acest test.”, îi va spune Anamaria Ionescu gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

Mai mult, telespectatorii vor afla totul despre spirometrie, investigația utilizată în evaluarea funcției pulmonare, iar testul MediCOOL va oferi răspunsurile care ne pot proteja sănătatea. Chef Samuel le Torriellec și Carmen Brumă se vor afla în platoul de televiziune pentru a propune rețete sănătoase de ciocolată.

Când vine vorba de acest aliment, deși există numeroase sortimente, câteva au proprietăți mult mai bune pentru consumatori, astfel că și acest subiect este de interes, mai ales pentru cei care adoră dulciurile. În același timp, moașa Vania va oferi câteva remedii naturiste pentru privitorii care adoră măștile de înfrumusețare făcute acasă.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.