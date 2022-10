Anastasia Soare a purtat bijuterii de peste 1 milion de dolari la iUmor

În urmă cu jumătate de an, averea Anastasiei Soare a fost estimată la 660 de milioane de dolari de cei de la revista Forbes. Construind un adevărat imperiu în lumea beauty din SUA, celebra româncă le-a detronat la acest capitol pe câteva dintre vedetele de talie mondială, printre care se numără: Celine Dion, Beyonce, Kylie Jenner, Madonna, Taylor Swift, Vera Wang și Huda Kattan, cunoscută și ea pentru linia sa de produse cosmetice. „(…) din cauza perioadei în care am trăit aici jumătate de viața mea – perioada comunistă –, am hotărât să plec în Statele Unite. (...). Da, Oprah mi-a spus la un moment dat: «Tu ești adevăratul vis american!»“, a povestit Regina Sprâncenelor în cadrul unui interviu.

Printre clientele care s-au lăsat pe mâinile celebrei românce se numără și personalități ca: Michelle Obama, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kim Kardashian, mama și surorile sale, însă și Stephanie Seymour. Cu unii dintre ei a legat prietenii, cum este și cazul cuplului Victoria și David Beckham.

Îmbrăcată într-o rochie de seară, verde, Regina Sprâncenelor din L.A. a accesorizat-o cu un colier cu multe diamante. La fel ca şi colegii lui, Costel a aflat în timpul testimonialului că acel colier costă peste 1 milion de dolari și imediat a concluzionat: „Deci, dacă colierul ei cu care a venit la această emisiune valorează această sumă, înseamnă că emisiunea e mult mai prețioasă“.

Ce momente au jurizat cei patru jurați iUmor și cine sunt concurenții care au obținut cele mai multe like-uri, telespectatorii pot afla urmărind noua ediție iUmor, difuzată duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Episodul 9 din serialul iMai Mult Umor va fi difuzat duminică, la Antena 1, imediat după iUmor, iar pe AntenaPLAY poate fi văzut oricând. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl impersonează pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹