Anca Sigartău, schimbare radicală de look pentru rolul El Capitan din Lia – Soţia soţului meu

“La o maşină de curse există nişte parametri care trebuie analizaţi: agresivitatea motorului, comportamentul în viraje, frânarea, direcția, accelerația maximă. Personajul meu, care știe tot ce se poate sti despre mașinile de curse și încă ceva în plus are tot ceea ce îi trebuie pentru a-și depăși toți adversarii: este agresivă cu cei care îi pun viața în pericol băiatului ei, își tine mereu direcția corectă, alegând perfecta balansare între bine și rău, știe să iasă din încurcătura atunci când e încolţită, e deplin conștientă de valoarea ei și nu pleacă capul în faţa nimănui, chiar atunci când pare că nu are cum să câștige și când mafia îi este adversar. Nu degeaba i se spune El Capitan… dacă mai adăugăm că este pasionată de filosofie şi ezoterism si evident ascultă rock, că are un cățel pe care îl cheamă Sena (în amintirea marelui pilot de Formula 1) și care o urmează pretutindeni și că își conduce în film propria motocicletă, avem ingredientele unui personaj memorabil, nu-i asa? Așa că nu ratați cea mai nouă producție ce poartă semnătura Ruxandra Ion, în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1. Abia aştept să ne revedem!”, a dezvăluit Anca Sigartău.