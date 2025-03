Antena lansează The Concept Store – noua destinaţie pentru inspiraţie din look-ul vedetelor

Inspirat din lumea glam a televiziunii, The Concept Store oferă acces imediat la ţinutele şi stilurile vedetelor de pe micul ecran, reinterpretate de stilişti profesionişti. Cu o selecție de piese atent alese, ghiduri de styling și o experiență de shopping intuitivă, platforma este un manual de stil, ajutând utilizatorii să îşi construiască un stil personal, inspirat de ţinutele personalităţilor tv cu care aceştia se identifică.

„Pentru că avem foarte mulți prieteni care ne inspiră zi de zi şi pentru că ne dorim să îi cunoașteți si voi, am creat o comunitate a artiștilor, a pasionaților de moda si stil. The Concept Store, există, ca idee şi dorință, în echipa nostra de stiliști de ceva timp, căci nu odată ne-ați întrebat “de unde e rochia Irinei Fodor?” sau „ce brand poarta Răzvan Simion” sau care sunt tendinţele, cine sunt designerii relevanți, care sunt secretele strălucirii vedetelor. Ne-a flatat şi ne-a entuziasmat interesul vostru, așa că pas cu pas, de la ședințe foto, fitt-inguri, story-uri, reels-uri, am ajuns sa construim o platformă exclusiv dedicată stilului. Vă invităm în backstage, pe scenă, în studio-uri, în magazine, la prezentări de modă, la evenimente spectaculoase, în călătorii inedite, în viețile noastre, cu bune şi cu rele, vă povestim despre procesul creației, vă dezvăluim secrete de styling şi nu spunem chiar tot acum, vă păstrăm şi niște surprize pentru viitor!”, dezvăluie Enikő Szántó.

Geanina Ilieş, ambasador The Concept store

Platforma gândită să ofere pasionaților de modă și stil de viață o oportunitate unică de a descoperi și de a descoperi colecții curatorate de magazin, care întruchipează esența stilului văzut pe ecran are şi un ambasador, în persoana Geaninei Ilieş, prezentatoarea ştirilor Antena Stars.

„Sunt mai mult decât onorată să fiu brand ambassadorul celei mai noi platforme dedicate stilului și frumosului – The Concept Store. Din punctul meu de vedere, acest proiect aduce arta, moda și creativitatea mult mai aproape de cei care iubesc autenticitatea în toate formele ei. Cu ceva timp în urmă, Enikö mi-a povestit despre acest vis, iar dintr-o conversație programată, de 30 de minute, ne-am trezit vorbind timp de trei ore, fără să simtim cum trece timpul. Am fost fascinată de lumea aceasta a ei și de viziunea incredibilă care, iată, astăzi a prins viață! Cred că dincolo de un proiect, ceea ce contează cu adevărat este conexiunea cu oamenii care îl fac posibil și care împărtășesc aceeași pasiune. Prin The Concept Store, vrem să sprijinim tinerii designeri români, să inspirăm și să creăm o comunitate care nu doar primește informație, ci si trăiește și simte stilul odată cu noi. Va fi locul în care creativitatea prinde viață, unde vedetele își împărtășesc stilul, iar iubitorii de modă pot accesa direct outfiturile lor preferate. Vreau ca această inițiativă să devină un reper în industria modei din România și o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în puterea stilului ca formă de expresie”, a declarat Geanina Ilieş.

The Concept Store oferă mai mult decât haine. Oferă o stare de spirit. Stiliştii The Concept Store cred în puterea alegerilor mici de a crea schimbări mari. „În puterea unei rochii, a unei perechi de pantofi sau a unui accesoriu care să îţi schimbe complet ziua. Credem că fiecare dintre noi merită să se simtă ca o vedetă, să fie remarcat, să fie apreciat – să fie pregătit de „live” în orice moment!”, mai spune Enikő Szántó.