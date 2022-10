Aseară, când Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiență, Chef Cătălin Scărlătescu și echipa sa aurie au câștigat primul battle. În seara aceasta, echipa lui Chef Florin Dumitrescu intră în luptă cu un om în minus

După ce a tras biletul câștigător, Chef Florin Dumitrescu a fost cel care a împărțit ingredientele cu care au gătit echipele – astfel că, pentru echipa lui, a ales edamame și năut, repartizându-le echipei lui Sorin Bontea orez și hrișcă, iar echipei lui Cătălin Scărlătescu linte și arpacaș. La scurt timp după ce Gina Pistol a dat startul primului battle, Chef Florin i-a surprins pe toți cu decizia luată: a folosit prima amuletă a sezonului, cea care i-a oferit avantajul de-a schimba un concurent din echipa sa cu unul din echipa adversă. Astfel, Florin Dumitrescu l-a ales pe Robert Mihăilescu, din echipa lui Chef Scărlătescu, renunțând la Titus Antonescu. Battle-ul a fost câștigat, însă, chiar de echipa aurie, în care a plecat Titus Antonescu – după o jurizare făcută de artiști de stand-up, printre care Micutzu, Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Radu Bucălae, Mane Voicu, Theo Ioniță și Teodora Nedelcu. Așadar, Cătălin Scărlătescu a început cu dreptul șirul greu al battle-urilor din sezonul 10 Chefi la cuțite. De cealaltă parte, Chef Dumitrescu s-a bucurat foarte puțin de schimbarea făcută, întrucât, după ce echipa sa și cea a lui Chef Bontea au intrat la duel, concurentul cu cea mai slabă farfurie a fost chiar Robert Mihăilescu, cel care a părăsit astfel competiția.

Cea dintâi confruntare pe echipe din sezonul 10, difuzată marți seară pe Antena 1, a clasat show-ul culinar în poziția de lider de piață pe toate categoriile de public, în intervalul 20:27-00:08 în care a fost difuzat, minutul de maximă audiență de la 21:46 adunând în fața televizoarelor peste 1,6 milioane de telespectatori. Lider de audiență pe publicul comercial, Chefi la cuțite a condus topul cu o medie de 6.3 puncte de rating și 23.9 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5 puncte de rating și 18.9% cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 18.4% cota de piață, Kanal D clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 4.8 puncte de rating și 14.2% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 6 puncte de rating și 17.5% cota de piață, Pro TV ocupând locul al doilea cu 5.7 puncte de rating și 16,6% cota de piață.

În seara aceasta, Chef Florin Dumitrescu are o misiune dificilă: după ce a folosit deja o amuletă pentru un concurent pe care l-a pierdut, intră în cea de-a doua confruntare pe echipe cu un om în minus. ”Așteptările mele pentru azi sunt foarte mari. Vreau să văd ambiție, vreau să văd dorință și răscumpărări de greșeli. Nu vreau să mai văd aceeași poveste pe care am văzut-o data trecută”, a declarat Chef Dumitrescu, cel care conduce echipa aurului roz. ”Azi va fi mai greu ca ieri. Suntem deja cu un om în minus, dar mizez foarte mult pe puterea noastră ca echipă și oameni”, a spus Raluca Todea. Dorința fiecărei echipe de-a câștiga cel de-al doilea battle generează momente extrem de tensionate la bancurile de lucru, iar concurenții pe care Chefii se vor baza pentru această probă vor resimți din plin presiunea. ”Simt că l-am dezamăgit pe Chef și-mi pare rău. Am dat-o-n bară rău și îmi pare rău că am dat-o-n bară cu echipa, nu la individuale”, a declarat una dintre concurente. Etapa duelului pentru eliminare va crește și mai mult presiunea, aducând multă încordare, dar și lacrimi, în așteptarea verdictelor Chefilor. Cine va duce lupta cea mai grea cu stresul celui de-al doilea battle, care va fi echipa câștigătoare, dar și cine va părăsi competiția telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:30.

