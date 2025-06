Călin Georgescu a dizolvat Asociația „Pământul Strămoșesc”, pe care a înființat-o împreună cu ofițerul DGIA Bogdan Vacusta

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a organizației, în care fondatorii vorbesc despre „lucrarea” lor ca despre o misiune spirituală ce continuă dincolo de existența juridică. Înființată ca un ONG dedicat „revalorificării identității naționale, tradițiilor și micii gospodării țărănești”, Asociația „Pământul Strămoșesc” s-a născut sub deviza „Apă. Hrană. Energie”, un concept promovat intens de Călin Georgescu în campania sa prezidențială eșuată.

Asociația a fost acuzată că flirtează cu simboluri și idei asociate mișcării legionare. Denumirea „Pământul Strămoșesc” reia numele unui ziar interbelic legionar, fapt remarcat inclusiv de Institutul „Elie Wiesel”. Mai exact, „Pământul strămoșesc” a fost titlul celei mai longevive publicații ale Mișcării Legionare, înființată în 1927, la Iași, de avocatul Ilie Gârneață, unul dintre fondatorii Legiunii. Revista a continuat să fie tipărită în exil, în Germania și apoi în Argentina, până după 1977.

În februarie 2025, structuri ale Poliției și Parchetului au desfășurat percheziții la sediul asociației, precum și la domiciliul lui Radu Pally, fost șef de campanie al lui Georgescu.

„Astăzi, 6 iunie 2025, la ceas de seară, cu inima adânc plecată și cu recunoștință vie, mulțumim celor care, cu gând bun și curat, au pus temelia Asociației Pământul Strămoșesc în casa lui Ilie - cu credința în Dumnezeu. (…) Astăzi, când așezăm cu pace hotărârea de dizolvare, nu stingem o flacără - ci o încredințăm mai departe, vouă. Asociația se închide ca formă administrativă și juridică, dar duhul ei rămâne viu în cei care au înțeles și au simțit”, se arată în comunicatul publicat de asociație pe pagina oficială de Facebook.

Fondatori cu „epoleți”

La începutul acestui an, când polițiștii au descins la sediul social al acestei organizații, au apărut informații despre implicarea în această asociație a lui Bogdan Vacusta, fost ofițer al serviciului secret al armatei, cu interese în domeniul criptomonedelor și legături în spațiul estic, inclusiv Rusia. Acest context a alimentat speculațiile privind posibile influențe externe și surse opace de finanțare.

Datele oficiale arată că această asociație a fost fondată de Călin Georgescu, împreună cu Constantin Bogdan Vacusta. Acesta din urmă este un fost ofițer în Ministerul Apărării Naționale, care a activat, din 2005 până în 2012, în diferite structuri ale Direcției Generale de Informații a Armatei. Înainte de a activa la DGIA, în 16 august 2004, Vacusta înființa, alături de Marius Nica, o companie pe nume SC Direct Advertising Solutions SRL, cu sediul în București, având ca obiect de activitate „publicitatea”. În 2006, atât Vacusta, cât și Nica au ieșit din firmă.

Legăturile din Londra

După ce a părăsit DGIA, Constantin Bogdan Vacusta a deținut, la Londra, compania Eco Management LTD, firmă înființată în anul 2013, în prezent dizolvată.

Interesant este că, tot la Londra, și-a avut domiciliul, până în 2019, potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului, și șeful mercenarilor lui Călin Georgescu, Horațiu Potra. Este vorba despre o încheiere referitoare la înființarea companiei SC Ralfrole SRL, în care Horațiu Potra era asociat cu entitatea panameză Ralfrole Inc.

Și tot la Londra s-ar afla și „cartierul general” al italianului Massimiliano Arena, personajul împotriva căruia, alături de Călin Georgescu și Ionel Rusen, a fost depusă, de către omul de afaceri buzoian Răzvan Liviu Leu, o plângere penală la DIICOT pentru o „țeapă” de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat suveranist se pregătește să conteste, din nou, controlul judiciar

La finalul săptămânii trecute, procurorii Secției de Urmărire Penală din Parchetul General au prelungit cu 60 de zile măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu încă din 27 februarie.

Fostul candidat suveranist la alegerile prezidențiale are aceleași obligații și restricții care i-au fost impuse în 27 februarie, când măsura a fost instituită pentru prima oară: nu are voie să plece din țară, nu are voie să posteze mesaje de propagandă pe rețele sociale, iar în fiecare zi de miercuri trebuie să se prezinte la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, ca să semneze controlul judiciar.

În acest dosar, Călin Georgescu Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, printre care și promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Georgescu a luat deja decizia de a contesta această măsură a prelungirii controlului judiciar, urmând să depună, în cursul acestei săptămâni, o nouă acțiune la Judecătoria Sectorului 1.