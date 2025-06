"Nu m-am îndoit niciodată", a precizat Alcaraz după a doua victorie consecutivă la Roland Garros

La capătul celei mai lungi finale a turneului de la debutul erei Open (5h 29 min.), nr.2 mondial, care are în palmares cinci titlu de Mare Şlem, s-a impus cu 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (10/2).



"A fost, fără îndoială, cel mai pasionant meci pe care l-am jucat până acum. Meciul a avut de toate, momente foarte bune, dar şi foarte proaste. Nu a fost uşor să pierd primele două seturi. Când am făcut o greşeală la debutul setului trei, am avut impresia că totul merge în sensul său, că tot ce face îi va reuşi. Dar nu mai conta dacă pierd, ci trebuia să mă lupt. A trebuit să cred în mine tot timpul. Nu m-am îndoit de mine nicio clipă şi am dat totul pentru a reuşi. De aceea, eu joc cel mai bun tenis al meu în momente cruciale", a spus Alcaraz.



"Au fost momente în cursul meciului, când mi-am spus că nivelul este nebun. Să-l vezi pe Jannik dintr-o parte în alta a fileului jucând la un asemenea nivel, uneori mi-am spus 'Ce pot face'. El se deplasează de o manieră incredibilă, loveşte excepţional. Uneori, în timpul meciului, el nu a ratat nicio minge. Am apreciat aceste momente, această luptă cu Jannik. A fost genial", a adăugat Alcaraz.



Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, a câştigat turneul de Mare Şlem de la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în cinci seturi, 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (10/2), pe italianul Jannik Sinner, duminică, pe arena Philippe-Chatrier din capitala Franţei.



Sinner, liderul clasamentului ATP, a condus cu 2-0 la seturi şi a avut trei mingi de meci în setul al patrulea, însă Alcaraz a reuşit să revină şi să se impună după 5 ore şi 29 de minute de joc, în cea mai lungă finală din istoria competiţiei pariziene de la debutul erei Open.



La 22 de ani, Carlos Alcaraz are acum în palmares 20 de trofee, cinci dintre ele de Grand Slam: două cucerite la Wimbledon (2023, 2024), unul la US Open (2022) şi alte două la Roland Garros (2024, 2025).

AGERPRES