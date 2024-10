Asia Express, lider de audiență. Diseară, drumul spre imunitate, presărat cu certuri în fiecare echipă. Carmen Negoiță: „Am clacat! N-am mai suportat strigătele Andreei”

Difuzată de Antena 1 în intervalul 19:59 – 00:12, ediția de aseară a reality show-ului s-a impus ca lider de audiență pe tronsonul publicului urban, obținând, o audiență medie de 5.1 puncte de rating și o cotă de piață de 14.7%, în timp ce următorul clasat, Pro TV, înregistra 4.7 puncte de rating și o cotă de piață de 13.4%. În minutul de aur 20:42, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor.

În ediția de ieri a reality show-ului, echipele rămase pe Drumul Zeilor au început etapa a șasea, care marchează jumătatea traseului. Misiunile primei zile i-au purtat pe concurenți spre inima junglei malaeziene, acolo unde s-a desfășurat și jocul de amuletă la care au participat Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, Anca Țurcașiu și Andreea Samson, dar și Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Anca și Andreea au câștigat detașat, extrăgând apoi un Joker care le-a dat permisiunea de a alege două perechi pentru care traseul să fie îngreunat. Astfel, conform nominalizărilor câștigătoarelor, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, dar și Ioana State și Mane Voicu au continuat cursa legați la mâini.

În seara aceasta, lupta pentru imunitate va fi presărată cu certuri în fiecare echipă. Tensiunea cursei se simte din ce în ce mai puternic. Perechile se apropie cu pași mari de Kuala Lumpur, dar până acolo se vor întâlni cu noi gusturi stranii ale bucătăriei asiatice, care le vor pune digestia la încercare, și își vor testa răbdarea, dar și creativitatea în probe care le vor da mari bătăi de cap, născând adevărate conflicte. Carmen Negoiță și sora ei, Andreea vor traversa un moment critic la una dintre aceste probe. ”Am clacat! N-am mai suportat căldura și strigătele Andreei. Iar la un moment dat, nu am mai vrut să facem misiunea”, a povestit Carmen. ”Iar eu plângeam într-un colț. Mi se părea că nu am ce variantă să mai încerc ca să plecăm de acolo”, a continuat Andreea. Până la întâlnirea cu Irina Fodor, echipele vor avea de rezolvat și o misiune înfricoșătoare într-un spațiu misterios. ”Tot urcam și nu ajungeam nicăieri. Era o căldură moleșitoare, te sufocai și se făcea din ce în ce mai întuneric. Or mie nu-mi dai de-astea! Eu și-așa n-am aer când sunt în pădure, darămite într-un spațiu închis... Am intrat în camera aceea întunecată... Era întuneric total și m-am gândit: «Ține-mă, Doamne, să nu fac vreo criză pe-aici, pentru că n-am nevoie de asta acum»”, a povestit Oana Paraschiv. ”Eu am crezut că trebuie să mâncăm ceva. Am zis că dacă mănânc ceva pe întuneric înseamnă că e super-nasol”, a adăugat Mihai Găinușă. Despre ce misiune este vorba și cine va câștiga imunitatea mare a etapei a șasea telespectatorii vor afla în ediția Asia Express difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

