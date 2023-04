Cea de-a cincea gală Te cunosc de undeva!, lider detaşat de audienţă. CRBL şi Radu Ţibulcă – moment istoric, au câştigat ediţia cu punctaj maxim

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva!, lider de audienţă, cu 5.8 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 24.7%, urmată de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating și 19.8% cota de piață. Şi la nivel urban, transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare, cu 7.6 puncte de rating şi 24.3% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu doar 4 puncte de rating şi 12.8% cota de piaţă. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 7 puncte de rating și 21.1% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 5.2 puncte de rating şi 15.5% cota de piaţă. În minutul de aur, 22:10, peste 1.6 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau jurizarea celei mai noi ediţii Te cunosc de undeva!, la Antena 1. Totodată, Antena 1 a fost lider de audiență pe intervalul orar prime time (19:00-23:00), obținând, pe tronsonul publicului comercial, 5 puncte de rating și 22.8% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 4.6 puncte de rating și 21.2% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban şi naţional.

Concurenții celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! și-au pregătit cu multă atenție transformările pe care le-au avut de realizat sâmbăta aceasta, în cea de-a cincea gală a transforming show-ului de la Antena 1. Primei echipe, formată din Codruţa Filip şi Valentin Sanfira, ruleta le-a jucat feste şi le-a adus o transformare în buna lor prietenă, Diana Matei, în vreme ce pe Amna şi Misha le-a provocat să transforme durerea în fericire cu piesa Nataliei Oreiro – Cambio dolor. Uşor nu le-a fost nici lui Nicole Cherry şi Juno, care i-au surprins pe toţi cu zbuciumul Ottawan – „D.I.S.C.O”, pentru ca seara să continue apoi cu una dintre cele mai îndrăgite melodii din ultimii ani – Rolling in the Deep, a lui Adele, impersonată la Te cunosc de undeva! de către Cristina Stroe şi Damian Drăghici. Un alt hit, dar şi o coregrafie de zile mari au adus apoi pe scenă Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril şi a lor transformare în Dua Lipa – „Don’t Start Now”, în vreme ce CRBL şi Radu Ţibulcă au bifat o nouă premieră în istoria show-ului cu super transformarea în David Lee Roth – „Just a Gigolo”, moment cu care cei doi au reuşit să marcheze şi o premieră în istoria show-ului – punctajul maxim care ar fi putut fi primit vreodată de către un cuplu de concurenţi. Cei doi au reuşit să convingă nu doar toţi juraţii să acorde punctaj maxim, ci şi concurenţii să ofere, la unison, cele 5 puncte de care dispun. Cu ADDA şi Radu Bucălae, de data asta, ruleta a fost blândă şi i-a scutit de sincroane şi tocuri înalte, dar le-a dat un moment încărcat de nostalgie – Anastasia Lazariuc şi Mihai Constantinescu şi hitul „Maria”. Ultima piesă a serii, Wham! - “Wake Me Up Before You Go-Go", adusă la Te cunosc de undeva! de către WRS şi Emilian, a fost una plină de ritm, culoare şi voie bună şi i-a ridicat la dans pe toţi cei de pe platou.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a şasea gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

