Cel de-al patrulea episod iUmor, lider de audienţă, seara trecută, la Antena 1

Telespectatorii au urmărit ȋn număr mare cea mai nouă ediţie a show-ului de umor de la Antena 1, acesta impunându-se ca lider de audienţă, atât la nivel urban, cât și la nivelul ȋntregii ţări.

Cel de-al patrulea episod al noului sezon iUmor, difuzat aseară, în intervalul 19:59 – 23:16, la Antena 1 s-a impus ca lider de audienţă. Astfel, la nivelul publicului urban, emisiunea iUmor a condus clasamentul audienţelor cu 3.6 puncte de rating și 11% cota de piaţă, urmată de programul oferit de Pro TV, care ȋn același interval și la nivelul aceluiași target, a ȋnregistrat 3.1 puncte de rating și 9.5% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului national

Unul dintre cele mai savuroase momente a fost oferit de Eduard Adam, actor de meserie, care s-a prezentat pe scena iUmor cu un număr de pantomimă românească, iar jurații l-au trimis în semifinală, cu 4 voturi de Like. Tot în această ediție, pe scenă au urcat Fanaticii Tăcerii, un cuplu cu deficit de auz, care au oferit un moment de-a dreptul emoționant, pentru toți cei din sală și despre care Cătălin Bordea a mărturisit că: „A fost un moment special, din foarte multe puncte de vedere; genul acela de moment pentru care ești recunoscător că-l vezi! Toți cei din sală am fost emoționați”, în timp ce Cheloo a recunoscut că, deși nu a mai văzut un asemenea număr, momentul a fost unul special, pe care l-a urmărit cu tot dragul: ,,Mi-a făcut plăcere să-l privesc!”. Cei doi concurenți au mers și ei mai departe cu 4 Like-uri.

Pe placul juraților, care au decis că și ea trebuie să meargă în semifinală, a fost și Lolrelai, care a urcat pe scenă într-o ținută ce a atras atenția tuturor din sală și făcând glume bazate pe experiențele sale personale. Marian Olaru, un luptător de MMA, a reușit să surprindă pe toată lumea cu un moment de umor bazat pe poveștile sale inspirate din ringul de luptă, astfel că a primit 4 voturi de Like și merge direct în semifinală. Trupa de dans și muzică ,,Old Man Grooving”, ai cărei membri nu mai sunt la prima tinerețe, a ajuns în semifinala iUmor, după ce a primit 4 voturi de Like de la jurați, iar Cheloo a ținut să menționeze că: „Muzica nu are vârstă!”.

Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit, și de data aceasta, în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului, iar lor li s-au alăturat actrița Oana Dragne și Andreas Petrescu, actor, scenarist și omul din spatele textelor de la iUmor. Împreună, prezintă rubrica iReal, care încheie fiecare ediție iUmor cu o poveste senzațională, spusă de câte un nume mare din industrie, dar și de oameni pe care nu te-ai aștepta să-i vezi la iUmor. Emisiunea de umor continuă sâmbăta viitoare, de la 20.00, la Antena 1.