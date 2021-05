Cel de-al zecelea sezon Next Star revine mâine, de la 20:00, la Antena 1. Şţefan Bănică: „E un show plin de energie, de umor involuntar!”

Talent show-ul Next Star, prezentat de Dan Negru, revine sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, cu un nou sezon şi cu o nouă generaţie de copii talentaţi şi curajoşi.

În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, unii dintre cei mai talentaţi copii ai României, care îi vor surprinde cu abilităţi uimitoare. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

"De când mi-am început cariera, m-am bucurat mereu să fiu în preajma copiilor, care îţi dau o energie aparte. Ei încă nu ştiu să mintă, să trişeze, sunt naturali. Chiar dacă sunt învăţaţi să facă într-un anumit fel, rămâne acea naturaleţe, au acea candoare, pe care, la o vârstă fragedă, nu o pot ascunde. La Next Star am văzut o mulţime de copii extrem de talentaţi în diferite ramuri, unii dintre ei făcând performanţă încă de la 4-5 ani. Acest sezon a fost filmat o parte anul trecut, oprit din cauza pandemiei, iar cealaltă parte anul acesta. E interesant de văzut, pentru că, între timp, copiii au mai crescut. Si 1 an se vede. După un an am văzut diferenţa la cei pe care îi jurizasem anul trecut. Una peste alta, e un show plin de energie, de umor involuntar, iar eu m-am simţit ca peştele în apă alături de colegii mei, Loredana şi Dorian Popa”, a declarat Ştefan Bănică.

Cum vor interacționa la masa juriului Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, telespectatorii Antenei 1 vor vedea începând de sâmbătă, 22 mai, de la ora 20:00, în cel de-al zecelea sezon Next Star, prezentat de Dan Negru.