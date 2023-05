Chefi la cuțite, lider de audiență. Lovitură dură dată de Chef Bontea în această seară: va folosi prima amuletă!

Ediția Chefi la cuțite de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor, înregistrând pe segmentul de public comercial 8.3 puncte de rating și 28% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 5.8 puncte de rating cu 19.4% cotă de piață. La orașe, show-ul culinar a înregistrat 8.6 puncte de rating și 23.2% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 5.6 puncte de rating și 15% cotă de piață. Chefi la cuțite s-a impus ca lider de piață și la nivel național, cu 7.8 puncte de rating și 21.4% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 6.7 puncte de rating și 18.4% cotă de piață. În minutul de aur 22:11, ediția de ieri seară Chefi la cuțite a fost urmărită de peste 1,8 milioane de telespectatori.

A doua confruntare între echipele celor trei jurați a avut ca ingrediente de bază fructele – pe care concurenții le-au integrat în preparate gândite să fie pe gustul unui juriu alcătuit din 11 antrenori de fitness. În urma degustării, victoria i-a revenit echipei lui Chef Bontea, celelalte două tabere intrând la duelul eliminatoriu. Este vorba despre proba individuală, pentru care degustarea și punctarea este făcută chiar de către jurați – ieri seară, cea mai slabă farfurie aparținându-i Elenei Ciot Monda, concurenta care s-a despărțit de echipa lui Chef Scărlătescu, părăsind competiția.

În această seară, cele trei echipe se aliniază la startul celui de-al treilea battle, iar fiecare jurat are propria strategie pentru a câștiga. Astfel, Florin Dumitrescu va miza pe câștigătorul cuțitului de aur. ”Este prima zi în care Laurențiu Neamțu va trebui să demonstreze cine este el, de fapt, și de ce are cuțitul de aur”, a anunțat Chef Dumitrescu. De partea cealaltă, Chef Scărlătescu are și el așteptări mai mari de la Paul Tudosescu, deținătorul cuțitului de aur, în timp ce Chef Bontea este gata să facă orice pentru a-și menține supremația. Dar până acolo, în bucătăria show-ului culinar, concurenții au parte de numeroase obstacole: de la timpul limitat și presiunea lucrului într-o echipă cu care acum se acomodează la tema dificilă pregătită de Gina Pistol și ghicitoarea de la începutul întrecerii, care oferă un avantaj esențial câștigătorului. Tocmai de aceea, Chef Bontea va lupta dur în această seară, agitând apele la bancurile de lucru cu o decizie radicală - folosirea unei amulete, care va lovi în adversarii săi: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și concurenții lor. ”Am din abundență amulete. Și pentru cine le-am câștigat?! Pentru ai mei, ca să poată fi în avantaj!”, a declarat Sorin Bontea înaintea începerii luptei culinare. Despre ce amuletă este vorba, ce echipă va câștiga cel de-al treilea battle și cine va părăsi competiția telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 16 mai 2023