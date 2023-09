Chefi la cuțite, lider de audiență. Florin Dumitrescu a câștigat amuleta, iar cea mai mică femeie din lume s-a întâlnit cu jurații la finalul serii

Seara s-a încheiat cu o vizită cu totul specială: Jyoti Amge, cea mai mică femeie din lume, s-a întâlnit cu jurații, care au avut o mulțime de curiozități despre povestea ei de viață.

Difuzată în intervalul 20:29 – 24:00, ediția Chefi la cuțite de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor pe targeturile comercial și urban.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 12 a fost lider de audiență cu ediția 5, difuzată pe 6 septembrie 2023, la Antena 1

Pe segmentul de public comercial, a înregistrat 6.5 puncte de rating și 26.7% cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 6.3 puncte de rating și 20.5% cotă de piață. În minutul de aur 22:36, ediția de aseară Chefi la cuțite a fost urmărită de peste 1.3 milioane de telespectatori.

Ieri seară, Chef Dumitrescu a obținut cea dintâi victorie la lupta pentru amuletă din sezonul 12 Chefi la cuțite - o victorie cu atât mai savuroasă cu cât a venit pe terenul culinar ce părea să-i fie rezervat lui Chef Scărlătescu: chiftelele! Aceasta a fost tema provocării lansate de Irina Fodor, iar verdictul la lupta pentru amuletă a fost dat de Puya și Melinda, cel de-al patrulea Chef invitat la întrecere fiind Marius Tudosiei.

De partea cealaltă, în platoul preselecțiilor, jurații au avut bucuria de a se întâlni cu o altă legendă a fotbalului: Gică Craioveanu le-a recunoscut Chefilor că nu are antrenament în bucătărie, dar le-a oferit la schimb o porție savuroasă de povești din lumea sportului care l-a făcut celebru. Seara s-a încheiat cu vizita cu totul specială a lui Jyoti Amge, deținătoarea recordului mondial pentru cea mai scundă femeie din lume. La 29 de ani, Jyoti, care vine din Nagpur, India, măsoară 62,8 centimetri în înălțime, cântărește doar 5 kilograme și are o Diplomă de Masterat în Literatura Engleză. La vizita în platoul show-ului culinar, Jyoti a răspuns cu un zâmbet larg tuturor întrebărilor adresate de jurați. ”Am intrat în Cartea Recordurilor pentru că sunt cea mai scundă femeie din lume și am cele mai mici palme și tălpi. În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile Guinness pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră. Am o familie numeroasă. Verișorul meu are doi ani și deja este mai înalt decât mine. Copilăria mea a fost foarte diferită, pentru că eram mică de înălțime, dar și pentru că eram foarte fragilă. De-asta, familia mea a avut și are foarte mare grijă de mine. Orice căzătură, până și cea mai ușoară, poate fi extrem de periculoasă pentru mine”, le-a mărturisit Jyoti Chefilor. ”Acasă, am tot confortul. Canapeaua și patul sunt făcute pe măsura mea. De asemenea, am adaptat la mărimea mea multe dintre obiectele casnice. În trecut, m-am întrebat de multe ori de ce sunt așa cum sunt. De ce sunt atât de scundă? Dar până la urmă, înălțimea mi-a dat identitatea pe care o am astăzi. Îmi place să călătoresc, însă cel mai mult îmi place să fiu actriță. Fac asta de la vârsta de 7 ani. Și pe viitor, îmi doresc să-mi dedic viața actoriei”, a mai spus Jyoti, care le-a gătit Chefilor Poha, un preparat tradițional Indian.

Preselecțiile pline de surprize și luptele aprige pentru amulete continuă la Chefi la cuțite sâmbătă și duminică, de la 20:00, și lunea și miercurea viitoare, de la 20:30.

