Chefi la cuțite, lider de piață cu ediția de luni. În seara aceasta, românul care a gătit pentru Regina Marii Britanii intră în competiția culinară și dezvăluie culisele bucătăriei exclusiviste în care lucrează

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 s-a situat aseară, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:25 – 23:58), pe primul loc, cu 7.1 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 24.3%, urmată de ProTV, cu 6 puncte de rating și o cotă de piață de 20.4%. Și pe tronsonul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 a fost lider de audienţă, cu 6.9 puncte de rating şi 19.1% cota de piată, postul de pe locul doi, Kanal D, înregistrând atunci 5 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. La nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost, de asemenea, prima opțiune a telespectatorilor, cu o audiență medie de 6.9 puncte de rating și 19.2% cota de piață, urmată de ProTv, cu 5.2 puncte de rating și 14.5% cota de piață. În minutul de aur 21:43, peste 1,8 milioane de telespectatori au urmărit jurizarea Chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Aseară, telespectatorii au urmărit ultima luptă pentru amuletă din sezonul 10 Chefi la cuțite. Și a fost una pe măsură, provocându-i pe jurați să creeze farfurii cu un ingredient cu aspect șocant: specia rară de pasăre Ayam Cemani, care are carnea și organele negre. Câștigătorul întrecerii gastronomice a fost Cătălin Scărlătescu. Astfel, la finalul luptelor pentru amulete, Chef Scărlătescu se situează pe primul loc, cu 9 amulete, Chef Bontea deține 7 amulete, iar Chef Dumitrescu a adunat 6 amulete. Tot aseară, jurații s-au bucurat de vizita surpriză a Monicăi Bîrlădeanu, care i-a încântat cu un preparat tradițional, ciorba moldovenească Diresala, acrită cu un ingredient aparte: zer de oaie. ”Ingredientul a venit pe tren. Mi l-a trimis mama. M-am dus la naș: ”, a povestit Monica Bîrlădeanu cu umor, primind cuțitul de aur pentru invitați. Tot aseară, Chefii au primit vizita lui Gheorghe Turda, care le-a oferit un moment muzical special, artistul sosind la Chefi la cuțite în calitate de susținător al cuplului format din solista de muzică franțuzească Lorraine Ignat și acordeonistul Marian Baicu.

În seara aceasta, românul care a gătit pentru Regina Marii Britanii intră în competiția culinară și dezvăluie culisele bucătăriei exclusiviste în care lucrează. Lucian Ioan, care are o experiență gastronomică de peste 15 ani, vine să le gătească Chefilor un preparat bine condimentat și să le povestească despre impresionanta sa experiență de la The Royal Automobile Club, unde este Chef. ”Aici vin doar cei care sunt membri, toți oamenii importanți din Marea Britanie dar și din afară, însă noi nu știm cui servim mâncarea, aflăm ulterior. Ca Chef în acest club, resimți o responsabilitate foarte mare”, a declarat Lucian Ioan despre activitatea sa la exclusivistul club privat fondat în 1897. ”Timp de o săptămână înainte de vizita Reginei nu am avut voie să comunicăm această informație, să postăm, ni s-au luat telefoanele mobile”, și-a amintit Chef Ioan unul dintre momentele memorabile trăite la The Royal Automobile Club. Toate detaliile parcursului profesional aparte pe care l-a avut Lucian Ioan, dar și celelalte povești ale concurenților din penultima zi de audiții, când Chefii jurizează la foc continuu, telespectatorii le vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 18-54 Comercial, All urban și Național

Perioada 10 octombrie 2022