Claudiu Istodor și Maria Țăpușă, tata și fiică în Iubire cu parfum de lavandă. Claudiu Istodor, în rol de preot în serialul de la Antena 1

Absolvent al a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, la clasa profesoarei Sanda Manu, cunoscutul actor român Claudiu Istodor va putea fi urmărit în curând în rolul lui Ion Şandru, preot în satul idilic de lângă Bucureşti unde are loc acţiunea din Iubire cu parfum de lavandă. Acesta știe secretul tatălui Andei (Michaela Prosan) care, înainte de a muri, s-a spovedit și i-a mărturisit tot, însă nu poate dezvălui nimic, pentru că secretul a fost mărturisit sub taina spovedaniei.

“Este pentru prima oară când joc rolul unui preot, însă am îmbrăţişat provocarea cu mare drag. Revederea cu echipa de filmare a fost emoţionantă, m-am bucurat să reîntâlnesc oameni dragi şi de încredere. Pentru mine, cea mai mare provocare este să surprind valoarea socială și spirituală a preotului de la țară, rămas văduv, care își crește singur fiica, ajunsă, acum, la vârsta adolescenței și să încerc să-i ofer personajului meu importanța și respectul cuvenite”, a mărturisit Claudiu Istodor.

Alături de Claudiu Istodor, în curând pe micile ecrane va reveni şi Maria Ţăpuşă, cunoscută publicului pentru rolul interpretat în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, dar și pentru cariera din modelling. Maria va interpreta rolul Ioanei, o adolescentă extrem de muncitoare și de dedicată, fiica preotului satului și o foarte bună prietenă a Andei: ,,Am fost extrem de entuziasmată să aflu că parcursul meu actoricesc continuă pe platourile de filmare și, de data aceasta, vine cu o mare provocare. Încă de la primele discuții cu echipa, am simțit că personajul pe care îl voi interpreta are o profunzime și o complexitate care mă vor pune la încercare și cu ajutorul cărora voi explora noi laturi ale actoriei. Filmările au început într-o atmosferă cu multă energie bună, dar și cu nerăbdare, iar locația aleasă adaugă un farmec aparte poveștii noastre. Secvențele sunt gândite în cel mai mic detaliu, aducând cu ele parfumul unic al lavandei și emoția unei povești autentice de dragoste. Personajul meu, Ioana, o adolescentă extrem de silitoare și dedicată, care alege să-și petreacă timpul liber în cabinetul medical al Andei și care visează să devină medic, într-o bună zi, se împarte între două lumi aparent contradictorii. Pe de-o parte, respectă postura de fiică a preotului din sat și trăiește după reguli și principii stricte, însă, pe de altă parte, ascunde o iubire profundă pentru un băiat rebel, un secret ce trebuie protejat de ochii lumii. Această dualitate construiește o Ioana plină de contradicții și de mister, iar acest lucru îmi oferă șansa de a o dezvălui treptat, fără a-i compromite esența. Îmi doresc ca publicul să aprecieze nu doar povestea noastră, ci și evoluția personajelor, pe care cu toții încercăm să o redăm cu autenticitate și cu multă pasiune”, a dezvăluit Maria Țăpușă.

Filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor continua să fie dezvăluite în perioada următoare.

