Cum a reușit Dima Trofim să slăbească 13 kilograme. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă a trecut printr-o transformare spectaculoasă

Dima Trofim, unul dintre foştii solişti ai trupei Lala Band și cunoscut publicului larg și prin prisma experienței ca actor, muzician, dansator și prezentator TV, a revenit, de curând, pe micile ecrane şi s-a alăturat distribuţiei serialului original Iubire cu parfum de lavandă, care poate fi vizionat în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1. În serialul original semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Dima Trofim va juca rolul unui avocat, iar pentru acest rol a hotărât să slăbească nu mai puţin de 13 kilograme.

Urmăritorii lui Dima au observat că acesta a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ceea ce privește aspectul său fizic, cu ajutorul unui regim drastic, care l-a ajutat să slăbească aproximativ 13 kilograme. Recent, actorul a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus și cum plănuiește să se mențină în formă, prin multă disciplină și ambiție:

,,Perioada de transformare nu a fost extrem de lungă, au fost cinci săptămâni de regim, mai exact, dar destul de dur. Sunt convins că mulți nutriționiști ar spune că nu este tocmai indicat ceea ce am făcut, să slăbesc aproape 13 kilograme într-un timp relativ scurt, însă asta a fost dorința mea. M-am uitat prin pozele mai vechi, m-am urmărit prin filmările de la serial și simțeam că este loc de mai bine, iar asta m-a ambiționat foarte tare”. Despre regimul pe care l-a urmat, Dima povestește că: ,,Este un regim dur, nu-ți permite să consumi zahăr, nici alcool ori gluten; am avut câte două mese pe zi, fără niciun fel de făinoase; în schimb, am mâncat foarte multe proteine și legume și, destul de rar, afine. Bineînțeles, am făcut foarte mult sport, am mers la cardio în fiecare zi, iar antrenorii mei au avut un rol foarte important. Prima masă o aveam fie la prima oră, undeva în jur de 5-6 dimineața, iar cea de-a doua după ora 12, fie aveam prima masă după ora prânzului, iar pe cea de-a doua la câteva ore distanță. Pot spune că a fost acolo și un soi de intermittent fasting. Cred că greul începe abia acum, pentru că sunt hotărât să pun foarte multă masă musculară și să revin la formele pe care le aveam în urmă cu 2-3 ani, ceea ce sigur se va întâmpla până la primăvară”.

Filmările, realizate în paralel cu două echipe de producţie, pentru povestea creionată de echipa de scenarişti formată din Radu Grigore, Raluca Mănescu şi Oana Răsuceanu sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului. Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dan Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.

