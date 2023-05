Damian Drăghici şi Cristina Stroe, transformare emoţionantă în Joe Cocker şi Patti LaBelle la Te cunosc de undeva! „Am avut 126 de concerte cu el!”

„E o piesă pe care vreau să o cânt în onoarea lui Joe! Chiar sunt foarte emoţionat! Am fost prieten cu el; în 2004 am fost abordat de cei care organizau turneul „Night of the Proms”, un turneu foarte mare, care se întâmplă anual în Europa. Am avut 126 de concerte în care eram cap de afiş James Brown, Shaggy, Joe Cocker, eu, Cyndi Lauper... El (n.r. Joe Cocker) a auzit într-o seară povestea mea, căci l-am rugat pe prezentatorul spectacolului să-mi spună exact povestea, cum cântam cu naiul şi acordeonul pe străzile din Grecia şi atunci mi-a spus: < Vrei să cânţi cu acordeonul cu mine? Mi-a plăcut că ai avut curajul să îţi spui toată povestea!”, a dezvăluit Damian despre începutul colaborării lui cu marele artist. „Am avut 126 de concerte cu el, într-un an de zile şi aceeaşi emoţie de fiecare dată, o emoţie pe care n-am simţit-o niciodată în viaţa mea. Erau şi câte 120.000 de oameni în faţa scenei, care ne aplaudau. Nu poţi să îţi imaginezi sentimentul!”, a mai completat Damian Drăghici.

Profesoara de canto Crina Mardare le-a mărturisit imediat când i-a întâmpinat la antrenamente: „Este o piesă extraordinar de frumoasă, dar extraordinar de greu de cântat!”, iar Cristina a completat imediat: „E cea mai grea piesă pe care putea să ne-o dea vreodată ruleta!”. La rândul lor, juraţii s-au declarat şi ei în egală măsură bucuroşi şi miraţi de propunerea ruletei: „Nu credeam să aud vreodată pe cineva din România cântând partitura asta!”, le-a mărturisit Aurelian Temişan. Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

