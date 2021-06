Dan Negru, lăsat fără replică de un concurent Next Star, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1

Un băiețel de 13 ani îi va ului pe Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa cu abilitățile sale, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, în cea de-a treia ediție Next Star.

”Sunt Toni Mihailov, am 13 ani și 8 luni, sunt autist și inteligent! Îmi doresc să fiu prezentator TV când voi fi mare”, s-a prezentat micuțul care a reușit să înregistreze mai multe premiere odată cu apariția sa la Next Star. Mai întâi, Toni a reușit să îl pună în dificultate chiar și pe Dan Negru cu întrebările sale, pentru ca mai apoi să îi uluiască pe Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa cu memoria sa fabuloasă și abilitatea de a ține minte toate zilele de naștere ale vedetelor din țară și din străinătate! ”Nici dacă am fi căutat pe Internet nu am fi fost la fel de rapizi ca el! Ne dorim să găsim astfel de copii care să ne arate că toate acele calități speciale ale lor îi fac să câștige”, a spus Loredana încântată.

În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, copii curajoși și talentați, care îi vor surprinde cu abilități uimitoare. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor. Cum vor interacționa la masa juriului Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, telespectatorii Antenei 1 pot vedea sâmbătă, de la ora 20:00.