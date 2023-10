Dani Oțil prezintă Power Couple România – La bine și la greu, cea mai incitantă competiție a cuplurilor la Antena 1

Fie că e vorba despre perechi care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să dovedească forța relațiilor lor în probe surprinzătoare la înălțimi amețitoare, pe apă, dar și pe uscat, în soarele dogoritor al unor peisaje impresionante. Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu. Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme sau situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile.

Dani Oțil s-a alăturat în calitate de prezentator al show-ului care va fi difuzat de Antena 1 la începutul anului viitor. ”Nu mi-a luat mult timp să spun «da» propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând. ”Power Couple este un format cum nu s-a mai văzut în România, cu multe elemente noi. Cuplurile sunt puse în situații incredibil de diverse - fiecare situație e total diferită de cea de ieri, iar dacă ieri ai plâns, azi poți să râzi în hohote. Una dintre noutăți constă și în abordarea acestor probe: este un show despre cupluri, așadar, de multe ori comunicarea poate să bată partea fizică. Nu în ultimul rând, este un concurs de rezistență: cuplurile trăiesc într-o casă, într-un cerc care se strânge. Ce faci dacă rămâi alături de două cupluri pe care nu le placi?! Așadar, e totodată și un experiment social, iar asta nu s-a mai văzut în România la televizor”, a adăugat Dani Oțil.

Competiția fenomen a cuplurilor a fost prima oară difuzată în Israel în 2014, de atunci fiind adaptată în 15 țări. De la obstacole care le vor cere concurenților să-și înfrunte cele mai mari temeri la provocări în care umorul va fi unul dintre ingredientele salvatoare, mixul uimitor de probe va purta cuplurile printr-un roller coaster al celor intense trăiri: acesta este Power Couple România – La bine și la greu, concursul care îi poate face pe participanți

să-și redescopere relațiile sau să-și vadă partenerii de viață într-o lumină nouă. Regulile competiției fac cu atât mai incitantă întrecerea. Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de către jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi. Probele netrecute atrag după sine pierderea banilor investiți, la finalul fiecărui ciclu două cupluri fiind propuse spre eliminare: cel care a acumulat cea mai mică sumă de bani după probele individuale și cel situat pe ultimul loc la proba pentru perechi. Eliminarea se va face în urma voturilor celorlalte cupluri, echipa care pleacă pierzând toți banii strânși până în acel moment. De cealaltă parte, perechile rămase în competiție își păstrează sumele acumulate de la o etapă la alta. Astfel, la finalul show-ului, în funcție de investițiile făcute și parcursul avut la probe, cuplul câștigător, care va fi desemnat primul Power Couple din România, poate obține premiul cel mare de până la 50.000 de euro.