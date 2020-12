Delia crede că are grupa câștigătoare la X Factor! Jurata intră în Bootcamp, astăzi, de la 20.30, la Antena 1

O grupă matură, formată din cântăreți profesioniști din toate colțurile lumii, dar și faptul că de câte ori a fost mentor la categoria Mixt a câștigat, îi dă încredere Deliei că și în 2020 poate câștiga X Factor!

Seara trecută, Florin Ristei a trebuit să facă alegeri dificile, având doar trei locuri de oferit pentru etapa următoare și zece grupuri din care să aleagă. Iar dacă pentru italienii The Super 4 un loc era aproape rezervat, celelalte două grupuri care au obținut un scaun au fost o surpriză plăcută pentru mentorul lor: Tiny Tigers, un grup format din patru puștoaice care nu și-au mai găsit locul în grupa lui Ștefan Bănică, și gemenele Ioana și Diana Conta, care au făcut victime cu cea mai puternică armă a lor – emoția pură!

În această seară este rândul Deliei să aleagă trei artiști care au șanse să câștige X Factor anul acesta și să îi ducă, astfel, cu un pas mai aproape de finală. ”Pe mine nu mă interesează experiența, ci să creeze momente unice pe scenă, să trăiască la intensitate maximă, să arate bine, să sune bine și să lase o stare. Ce văd, aia judec!”, a spus Delia.

Săptămâna trecută, Ștefan Bănică a trecut de la agonie la extaz încercând să aleagă trei concurente din grupa sa de fete cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani. Încă de la început, acesta a mărturisit că va pune preț pe dorința fiecăreia de a evolua, astfel că unele decizii i-au contrariat pe colegii săi jurați. La finalul serii, Ștefan Bănică a ales să meargă în etapa următoare alături de Andrada Precup, Ioana Ardelean și Alexandra Sîrghi.

Și grupa Loredanei la X Factor a rămas cu doar trei din cei zece concurenți! Iulian Selea, Adrian Petrache și Eden Loren au impresionat-o pe jurata X Factor și le-a oferit, împreună cu un scaun, șansa de a trece în etapa următoare.

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice. Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana este mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică caută factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.