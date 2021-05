Duminică, 16 mai, de la 13:15,​​​​​​​Antena 1 lansează un nou show de cooking - Hello Chef

Duminica aceasta, de la 13:15, Antena 1 lansează un nou proiect de cooking – Hello Chef, ce aduce laolaltă săptămânal în bucătărie un chef – Roxana Blenche, un medic cardiolog pasionat de nutriţie – dr. Cezar şi o vedetă. Cum pandemia a schimbat foarte mult obiceiurile alimentare ale oamenilor, aducându-i să petreacă mult mai mult timp în bucătărie, Hello Chef vine în întâmpinarea acestora cu reţete delicioase, discuţii savuroase şi ponturi pentru impresionat invitaţii la masă. Ce iese când se întâlnesc un bucătar, un gurmand şi un medic pasionat de nutriţie, telespectatorii pot afla urmărind Hello Chef, în fiecare duminică, de la ora 13:15, la Antena 1.

„Propunerea de a face parte din acest proiect a venit pentru mine ca o mare supriză şi o mare bucurie. Îmi place enorm de mult să gătesc şi mă bucur că pot să le arăt oamenilor în continuare tot felul de reţete şi de variante pe care să le pregătească şi ei, mai apoi. Mă bucur, de asemenea, că toată munca mea de la Chefi la cuţite a însemnat ceva pentru oamenii de acasă, pentru comunitatea mea, iar acest nou proiect, Hello Chef, vine ca o confirmare a acestui lucru. Ne vedem în fiecare duminică, de la ora 13:15, la Antena 1, cu invitaţi surpriză şi reţete delicioase.”, a declarat Roxana Bleche, în vreme ce dr. Cezar a completat: „De la această emisiune lumea să se aştepte la lucruri neaşteptate şi să vadă un alt fel de cooking show, ce va aduce inclusiv informaţii ştiinţifice, pe înţelesul tuturor. Vom vorbi despre riscurile şi beneficiile cafelei, despre grăsimile bune şi cele mai puţin bune, dar şi cum pot fi tratate despresia sau anxietatea cu ajutorul alimentaţiei. Ii invităm pe telespectatori să ne urmărească în fiecare duminică, de la ora 13:15, la Antena 1 şi să afle lucruri pe care nu le ştiau, dar pe care le pot pune în practică imediat, pentru a vedea rezultate în starea lor de sănătate!”.

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi dr. Cezar vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare Natanticu, Dorian Popa, Ramona Olaru, Cătălin Rizea, Răzvan Fodor, Răzvan Babană, Romică Ţociu şi dr. Mihail Pautov.