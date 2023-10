Echipa Saint Tropez a pierdut aseară primul concurent, într-o ediţie lider de piaţă. Diseară, un ingredient inedit îi va lăsa mască pe chefi: „Combinaţia e ireală, e de pe altă planetă!”

Difuzată aseară în intervalul 20:29 – 23:55, cea de-a 19-a ediţie Chefi la cuțite a fost lider de piață pe toate targeturile. Astfel, pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Chefi la cuțite a înregistrat pe întregul interval orar 7.4 puncte de rating și 25.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 5.4 puncte de rating cu 18.7% cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 7.5 puncte de rating și 21.6% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 4.8 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului naţional. Şi pe intersecţia cu serialul Clanul, de la Pro TV, Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare, cu 7.5 puncte de rating şi 23.7% cotă de piaţă, faţă de 6.4 puncte de rating şi 20.2% cotă de piaţă. Şi pe intersecţia cu premiera Love Island, Chefi la cuţite a condus detaşat clasamentul de audienţă, pe toate targeturile, înregistrând, pe publicul comercial, 7 puncte de rating şi 31.3% cota de piaţă, faţă de doar 2.8 puncte de rating şi 12.6% cota de piaţă.

A patra confruntare Chefi la cuţite a debutat aseară cu un nou joc, pe care şi l-a adjudecat din nou Chef Dumitrescu, spre disperarea colegilor de jurizare. Şi cum 12 este numărul care guvernează acest sezon, tot 12 ingrediente care mai de care mai extravagante a adus Irina sub cloşuri, plusând cu încă o provocare: obţinerea unei anumite culori predominante în farfurie. Edamame şi culoarea galben; piept de pui pe portocaliu, alge - roşu, urechi de porc – gri, fistic – mov, lapte bătut verde, măsline verzi şi culoarea maro, whiskey - alb, vanilie şi roz, lemongrass beige, kiwi şi negru, brânza cedar şi bordeaux au fost ingredientele şi culorile provocării de aseară. Iar pentru ca lupta să fie şi mai dură, chef Bontea a aruncat in joc o amuletă complicată: „Divide et impera, suceşte chefii celorlalte echipe pe parcursul a jumătate din timpul unei probe!”. Confruntarea a fost câştigată de echipa lui chef Dumitrescu, concurenţii lui Chef Bontea ajungând astfel pentru a patra oară la duel. Proba individuală l-a lăsat pe chef Scărlătescu la finalul jurizării cu nu mai puţin de 3 concurenţi în lupta pentru salvare, pentru ca la final, Monica Iliescu să părăsească show-ul culinar. „Sunt mândră că am ajuns până aici! este cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea!”, a mărturisit concurenta.

Diseară, la Chefi la cuţite, competiţia continuă cu un nou battle, în care fiecare echipă intră cu un scop bine definit. Concurenții lui Chef Sorin Bontea încearcă să scape de tensiunea duelului, după patru ediţii în care au ajuns aici. Tabăra lui Chef Florin Dumitrescu își dorește mai multe victorii, în timp ce concurenții lui Chef Cătălin Scărlătescu vor să depășească perioada nefastă de până acum. Cel de-al cincilea battle vine cu şi mai multă presiune, mai ales că jocul propus de Rikito înainte confruntării este unul de maximă îndemânare. Juriul este şi el unul pe măsură şi extrem de greu de mulţumit: ingineri chimişti din industria alimentară. Ce echipă va obține victoria și cine va părăsi competiția, telespectatorii vor afla în ediția show-ului culinar difuzată în această seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30.

