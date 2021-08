În cursa spre Dakar, echipa formată din Mihai Ban și Cheloo a înregistrat primul mare succes la o etapă de Campionat Mondial

Echipa Transilvania Rally RIA Team, formată din pilotul Mihai Ban și copilotul său, juratul iUmor și membru al trupei Paraziții Cheloo, a înregistrat weekendul trecut cel mai bun rezultat al României de până acum în Rally Raid, într-o etapă de Campionat Mondial.

În cursa spre Dakar, multiplul campion al României de rally-raid la categoria Quad Mihai Ban și copilotul său Cheloo au înregistrat, weekendul trecut, primul succes la o etapă de Campionat Mondial, la Hungarian Baja 2021. ”Ne-am luptat cu echipe mari cu experiență și buget nelimitat. După 450 de kilometri de probe speciale, am terminat pe locul 8 la general, fiind a treia mașină în TROB, de asemenea la clasa noastră, TH1, am luat locul 1 și locul 3 la Auto. Am reusit să protejăm mașina și să terminăm prima noastră etapă de campionat mondial”, a spus Cheloo.

În luna iunie, echipa a urcat pe cea mai înaltă poziție a podiumului și în etapa de Rally Raid de la Satu Mare, care este inclusă și în Campionatul European, însă pregătirea pentru cea mai grea competiție din lume este încă în desfășurare. Astfel, în octombrie cei doi vor concura la Rallye du Maroc care va fi un exercițiu mult mai aproape de experiența Dakar și în care vor trebui să se familiarizeze și cu noul regulament al competiției. Transilvania Rally RIA Team va fi primul echipaj 100% românesc la Dakar, la clasa auto.

Mihai Ban și Cheloo vor pleca pe 20 decembrie pentru a începe pregătirile înainte de startul programat pe 2 ianuarie 2022. Cursa de peste 8.000 de kilometri prin deșert va fi făcută cu o mașină prototip, clasa T1. ”Scopul declarat al participării noastre pentru prima dată la Dakar la categoria < rookie > este încheiem competiția, nimic altceva. Nicio clasare, trebuie doar să terminăm! Este o onoare pentru fiecare competitor Dakar să încheie cursa, restul ține doar de bani. Nu putem urca în clasament fără un buget care să ne susțină și să ne permită să dăm cu adevărat în mașină. Plus că eu sunt copilot neexperimentat în acest an, nu are sens să luăm în calcul altceva decât terminarea Dakar!”, a mai spus Cheloo.