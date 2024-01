Joaquin Bonilla, Melinda Gărdescu, Jean Gavril și Diana Bulimar spun Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria!, în cea de-a doua ediție a sezonului 10

Curios să afle de ce este litoralul bulgăresc atât de apreciat în rândul românilor, Nea Mărin, alături de cele patru vedete, dă startul unei noi aventuri, de data aceasta, la vecinii bulgari: ,,Am ajuns în Bulgaria, la Balchik. Am venit noi să căutăm românașii noștri, care pleacă ei în vacanțe în Bulgaria. Vreau să văd eu de ce vin ei aici, ce calități apreciază la mâncarea de aici și la cazare, față de serviciile pe care le oferă litoralul românesc. Sunt foarte curios!, a declarat Nea Mărin.

„Este prima dată când vin la Nea Mărin și am ceva emoții, pentru că mi s-a spus: < >”, a dezvăluit, amuzată, Melinda. Tot pentru prima dată în emisiune, Diana Bulimar a recunoscut că: ,,Am făcut sport de performanță, mă descurc eu cu provocările lui Nea Mărin, până la urmă!”. La rândul lui, Joaquin Bonilla a povestit: ,,Eu nu știu când și cum vine el peste noi în cameră, dacă are cheie sau nu, dacă intră pe geam sau pe ușă ori dacă vine cu bățul, așa că, m-am îmbrăcat cu o oră mai devreme, m-am încălțat și am stat așa în pat, cu pantofi cu tot!”. ,,A încercat el să mă sperie, dar nu i-a reușit cu mine”, a completat Jean Gavril.

Cum se vor descurca vedetele atunci când vine vorba despre serviciile ospitaliere din Bulgaria, telespectatorii pot afla luni, marți și miercuri, de la 20:30, urmărind Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Bulgaria!

