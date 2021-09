La 38 de ani, Doinița Oancea încă are un secret față de mama ei: ”Acum că sunt la Splash!Vedete la apă, poți să îl vezi”

Cele mai noi ediţii Splash! Vedete la apă, difuzate sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1, vor scoate din nou la iveală secrete bine ascunse ale concurenţilor. Este şi cazul Doiniţei Oancea, care şi-a dat seama că apariţia sa în costum de baie va dezvălui un secret pe care actriţa îl ţine chiar şi faţă de mama ei.

„Aoleu, tatuajul, mi-l vede mama!”, le-a mărturisit aceasta colegilor, completând: „Mami, am un tatuaj, acum că sunt la Splash! Vedete la apă, poţi să îl vezi!”. Totodată, actriţa a dezvăluit faptul că experienţa acestui show este una cu totul şi cu totul nouă pentru ea: „Am foarte mari emoţii, îmi tremură corpul, îmi transpiră palmele...eu am venit aici fără să ştiu să înot, am trecut un prag psihologic, însă de emoţii n-am putut să scap!”. Dacă va reuşi sau nu să sară, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi ediţii Splash! Vedete la apă, sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1, noi artiști și sportivi curajoși își vor testa limitele după ce s-au pregătit alături de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori din România, totul pentru ca prestațiile lor să fie de excepție. Doiniţa Oancea, Maria Ilioiu, Elena Ionescu, Stelian Milu, Jador şi Blaze, dar şi Rikito Watanabe, Black Matias, Marian Pavel, Raluca Podea, Adriana Bahmuţeanu şi Sandy sunt cei care vor intra de această dată în competiție. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenoarea Clara Gherase vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!