Lia – Soţia soţului meu, lider de audienţă cu noile episoade ale ultimului sezon al poveştii     

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu, difuzate aseară ȋn intervalul 20.29 – 23.07 au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului din mediul urban, cu 5.8 puncte de rating şi 15.7% cota de piaţă, poziţia secundă fiind ocupată de Pro TV cu 5.5 puncte de rating şi 15% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului din întreaga ţară, acolo unde Antena 1 cu Lia – Soţia soţului meu a înregistrat 6.2 puncte de rating şi 17.2% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului comercial feminin urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea serialului Lia – Soţia soţului meu s-a impus puternic în clasamentul audienţelor cu 7.6 puncte de rating şi 24.8% cota de piaţă, în vreme ce poziţia secundă era ocupată de Pro TV cu 5.5 puncte de rating şi 18% cota de piaţă. În minutul de aur, 21.48, 1.3 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau Lia – Soţia soţului meu.

Telespectatorii au urmărit aseară cu sufletul la gură o încercare disperată de-a Clarei (Mara Oprea) de a se răzbuna pe Alice (Ioana Blaj) și pe Petru (Ștefan Floroaica) pentru moartea tatălui său, Gianni Rocca (Andrei Aradits). Planul pus la cale de Clara era simplu: răpirea lui Alice și și atragerea lui Petru pentru a o salva pe fosta lui soție, chiar cu prețul vieții sale. „Vreau adevărul! Tu ai pus-o pe Alice să-l omoare pe tata. Tu crezi ca nu-mi dau seama ce a fost în capul tău? Ai vrut să scapi și de Alice și de tata ca să fii cu Lia”, l-a acuzat îndurerată Clara pe Petru. Dorința lui Petru de a o proteja pe Alice îi dă acesteia speranța că el încă mai are sentimente pentru ea. „Știam că o să vii. Știam că încă iți pasă de mine și că o sa mă salvezi”, i-a spus Alice lui Petru. Însă el a fost clar: „Îmi pasă de Robi, să știi, de asta am venit. Eu am vorbit serios atunci când am zis ca nu o să mai fim niciodată împreună. Doar vreau să te știu in siguranță”. Răspunsul lui Petru a șocat-o pe Alice: „Atunci mai bine muream”. Nereușind să accepte faptul că Petru o respinge, Alice refuză să plece din viața lui, în ciuda insistențelor Otiliei (Ilinca Goia), care i-a propus să se mute departe. „Eu de aici nu plec, eu nu renunț la el, tu nu înțelegi? Tu nu iți dai seama câți oameni am omorât pentru el? Cât mai sunt în stare să omor?” i-a mărturisit Alice cu disperare. Ce va face Alice în continuare pentru a-l recăpăta pe Petru, telespectatorii vor putea afla diseară de la 20.30, la Antena 1.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹